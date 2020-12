Pro hokejové Indiány z Plzně vykřesal ještě naději. Rival z Prahy ji však zase zhasil.

„Věděli jsme, že Sparta má kvalitní a zkušený mančaft. To se nakonec potvrdilo, udělali méně chyb a dokázali využít své šance. V utkání měli navrch,“ uznal po prohře 2:6 slovenský bek ve službách Škodovky. V běžící sezoně si připsal už pátý gól.

Co rozhodlo o porážce Plzně?

Dělali jsme až moc malých chyb. Hráli jsme to až moc komplikovaně. Předtím v Praze jsme hráli jednoduše a účelně. To nám tentokrát chybělo. I já jsem tam byl třeba za stavu 2:4 vyloučený za oplácení a nyní s chladnou hlavou mě to mrzí.

Projevilo se, že v už tak úzkém kádru Škodovky chybí pětice hráčů?

Na to bych to nesváděl, spíš měla Sparta lepší den. Hráli to zkušeněji a podle toho to dopadlo. Rozebereme si chyby a nachystáme se na nepříjemný Zlín, kde budeme chtít před reprezentační pauzou rozhodně vyhrát.