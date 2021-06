„Každý rok je to bohužel ta samá odpověď. Zklamaný nejsem jen já, ale zklamaní tam sedí všichni kluci v kabině a trenéři. Není to jeno mně, ale samozřejmě měl jsem být asi větší lídr na ledě. Turnaj úplně nevyšel. Chtěli jsme se umístit líp, ale nevyšel nám šampionát podle představ od začátku do konce,“ řekl Kovář na online tiskové konferenci po čtvrtfinálové porážce s Finskem 0:1.

„Čekali jsme, že to bude zápas ne o moc gólech, takže na to jsme byli připravení. Oni hrajou dobře defenzivně a bohužel jsme nenašli cestu, jak jim dát gól. Tenhle zápas byl bohužel obrazem celého našeho turnaje,“ prohlásil Kovář, který má mistrovské tituly z české extraligy s Plzní, z ruské KHL s Magnitogorskem a tuto sezonu se švýcarským Zugem.

Po porážkách na úvod s Ruskem (3:4) a Švýcarskem (2:5) Češi pětkrát za sebou zvítězili a v prvních čtyřech zápasech neustále odvraceli hrozbu vyřazení už v základní skupině. Zdolali postupně Bělorusko (3:2 v prodloužení), Švédsko (4:2), Velkou Británii (6:1) a Dánsko (2:1 po samostatných nájezdech).

S klidem odehráli jen závěrečných duel před play off se Slovenskem (7:3). Před tímto zápasem Češi měli už jistý postup do čtvrtfinále, a tak trenéři nechali odpočívat právě Kováře a Kubalíka, Vránu, Hronka a Hrubce. Toto rozhodnutí však nenašlo pochopení u některých expertů, například u bývalého trenéra a spolukomentátora MS v Rize Marka Sýkory či někdejšího kapitána reprezentace Roberta Reichela.

Po zápasech základní skupiny šli Češi ze třetího místa na druhý tým skupiny B (Finy) po přesunu do hlavní Areny Riga z vedlejšího Olympijského sportovního centra.

„Dneska se prostě nenašel nikdo, kdo by gól dal, a je to pro nás konec. Celý turnaj nebyl ideální a dneska to bylo jen završení toho, že se nám nedařilo,“ zopakoval jednatřicetiletý Kovář.

Češi sice Finy přestříleli 28:24, ale bez gólového efektu. Precizní defenziva Finů slavila opět úspěch. „Nedávali nám moc vyložených šancí. Začali jsme dobře prvních pět minut, ale potom už jsme se do nějakých větších šancí či tlaku nedostávali. Až pak v samém závěru, kdy jsme odvolali gólmana. To bylo málo,“ prohlásil Kovář.

Při power-play slibnou dělovku Kubalíka vyrážečkou zneškodnil finský gólman Olkinuora.

„Neudrželi jsme se na puku, prohrávali jsme souboje, tím to pak celé bylo, protože dnešní hokej je o soubojích. A ty jsme nevyhrávali. Rozhodně to nelze svádět na štěstí. My jsme si to za tenhle turnaj nezasloužili, abychom šli dál. Tohle bylo málo, nešli jsme tomu naproti,“ uvedl kapitán národního mužstva.

Jan Kovář s Dominikem Kubalíkem byli jedinou útočnou dvojicí, která celý turnaj vydržela pohromadě, protože jinak trenér Filip Pešán neustále míchal složení ofenzivních trojic.

Finové se v dnešním semifinále střetnou s Německem a Kanada si to rozdá s USA. Finále a zápas o třetí místo jsou na programu zítra. Škoda, že Češi nezvládli zápas s Finskem, protože v semifinále by je čekalo přijatelné Německo. Pešánův výběr pasovaný experty na finále skončil už ve čtvrtfinále.

Letošní šampionát byl pro účastníky náročnější protikoronavirovými opatřeními, která je zavřela do „bubliny“ s možným přesunem jen mezi hotelem a halami. „Byli jsme na tom všichni stejně, ale nebylo to lehké. Byli jsme pořád jen na hotelu, takže žádná sranda to nebyla, ale na to se určitě nebudeme vymlouvat. Důvodem, proč nám turnaj nevyšel, není to, že jsme byli v bublině,“ dodal Jan Kovář.