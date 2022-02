Mariánky potrápily Kaznějov. Třemošná brala z dvojboje dva body

„Asi jsme měli v hlavách to, že nás čeká poslední tým tabulky, a do utkání jsme vstoupili vlažně. Dostali jsme se sice dvakrát do dvougólového náskoku, ale Mariánky pokaždé snížily a ve třetí třetině se jim povedlo dokonce vyrovnat. My jsme pak přidali, zatlačili jsme je a pět minut před koncem jsme vstřelili rozhodující branku. Pak už domácí riskli hru bez gólmana a my dvakrát skórovali do prázdné branky. V závěru jsme ještě přidali jeden gól,“ hodnotil zápas obránce Kaznějova Miroslav Brand.

Třetiny: 1:2, 2:2, 1:4. Branky a nahrávky Kaznějova: 2. Hanzlíček (Markov), 11. Malý (Šiška, Komanec), 36. Malý (Urbánek), 38. Šiška (Komanec, Baďouček), 56. Hanzlíček (Urbánek), 60. Baďouček (Švarc, Straka).

Sestava Kaznějova: Holub – Baďouček, Brand, Urbánek – Šiška, Malý, Švarc, Markov, Valečka, Mutinský, Straka, Hanzlíček, Komanec, Urbánek.

Třemošná – Domažlice 4:3 po sam. nájezdech

„Po slibném začátku jsme soupeře vlastními chybami dostali zpět do utkání. Od druhé třetiny byl zápas velmi vyrovnaný s šancemi na obou stranách, jenže dominovali oba brankáři. Nakonec rozhodovaly až nájezdy, kde se štěstí přiklonilo na naši stranu. Bod navíc tak zůstal doma,“ těšilo útočníka Třemošné Ladislava Sedláčka.

Třetiny: 3:3, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 1. Davídek (Blumentrit), 16. Michel, 19. Davídek (Michel, Blumentrit), rozh. nájezd Michel – 15. Polata, 17. Faschingbauer (Polata), 20. Baxa (Faschingbauer, Starý).

Sestava Třemošné: Č. Sedláček – Blumentrit, Sedlák, Šibra, Soukup – Beran, Levora, Polívka, L. Sedláček, Šrámek, Reitspies, Davídek, Michel, Šucha.

Vynucená pauza Tachov nezastavila. Z dvojboje bral čtyři body.

Nejdek – Třemošná 5:3

„Byli jsme v extrémně oslabené sestavě pouze v 11 hráčích, navíc se v průběhu utkání zranil Kuba Šucha. V zápase se nám nedařilo vůbec nic, ztráceli jsme puky, netrefovali bránu a pomalu jsme si ani nepřihráli. Nebýt Čendy Sedláčka v bráně, který zejména v první třetině vytáhl tři famózní zákroky, mohlo to dopadnout ještě daleko hůř,“ chválil gólmana útočník Třemošné Martin Davídek.

Po nepovedeném zápase byl hodně rozladěný.„Jestli chceme udělatv play-off úspěch, budeme muset změnit hodně věcí, počínaje tréninkovou morálkou a nasazením v zápasech. Doufám, že nikdo nechce, aby se ještě někdy opakovala situace ze soboty,“ dodal rázně forvard Meteoru.

Třetiny: 2:0, 1:1, 2:2. Branky a nahrávky Třemošné: 37. Levora (Michel), 42. Beran, 59. Polívka (Davídek).

Sestava Třemošné: Č. Sedláček – Šibra, Sedlák, Soukup, Blumentrit – Levora, Beran, Šucha, Davídek, Reitspies, Polívka, Michel.

Domažlice sahaly v Třemošné po vítězství, nakonec odvezly bod

Ostatní výsledky: Tachov – Sokolov 5:1, Tachov – Klatovy B 4:5 sn, Klatovy B – Cheb B 11:4.

Následující program: čtvrtek od 19.15: Domažlice - Rokycany, pátek od 19.15: Tachov - Třemošná, sobota 17.00: Třemošná - Klatovy B, Cheb B - Domažlice, Rokycany - Mariánské Lázně, 17.30: Kaznějov - Tachov.

Tabulka krajské hokejové ligyZdroj: Deník/Dominik Rejthar