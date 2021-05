Mladý útočník Indiánů se zúčastnil šampionátu, nyní trénuje s áčkem.

Marcel Marcel | Foto: Archiv

Pro hokejové mládežníky byla uplynulá sezona opravdu náročná. Za celý ročník neodehráli někteří ani deset zápasů. Plzeňský Marcel Marcel však přesto bude vzpomínat na tuto sezonu o něco veseleji, sedmnáctiletý útočník se dostal do závěrečné nominace reprezentace do 18 let a dostal se na mistrovství světa, které se konalo v americkém Dallasu.