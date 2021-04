Hokejová reprezentace do 20 let skládá nový kádr, jehož vrcholem bude na konci roku mistrovství světa. Pozvánku na dubnový reprezentační kemp dostal také plzeňský útočník Sebastián Malát.

Sebastián Malát (na archivním snímku vlevo) absolvoval přípravný kemp s reprezentační dvacítkou. | Foto: hcplzen.cz/Roman Turovský

„Na reprezentační kempy se vždycky těším. Je to skvělá šance nabrat nové zkušenosti. Každý hráč si v tomto věku přeje dostat se do výběru. Já jsem velice rád, že si trenéři vybrali zrovna mě. Navíc jsem si mohl prodloužit sezonu,“ měl radost, že se dostal do výběru, devatenáctiletý forvard.