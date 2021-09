Vysoká výhra nad Maloměřicemi ho potěšila z psychologického pohledu. „Na soupeře jsme dokázali vyvíjet tlak celých šedesát minut. Zápas jsme nevypustili, i když byl v poločase rozdíl dvaceti branek. A my chceme na jakéhokoliv soupeře vyvíjet tlak celý zápas. A i když je jasné, že proti Lovosicím to bude jiné, ta filozofie v tomto směru zůstává,“ uzavřel Petr Štochl.

Plzeň nastřílela 107 branek, což je o jeden gól více než druhé nejlepší Lovosice. „Obě mužstva jsou schopna dát hodně branek. My jsme dali Maloměřicím skoro padesát gólů, což je extrémní. Nicméně i v prvních dvou zápasech s kvalitními soupeři jsme se dostali kolem třiceti branek. Je dost možné, že nad třicet gólů se to bude pohybovat i v Lovosicích,“ uvedl Štochl.

Lovosice střelecky zatím táhnou hlavně pravé křídlo Malý a levá spojka Trkovský, kteří jsou v čele tabulky střelců extraligy. „Jsou to dobří střelci, ale při vší úctě k nim si musíme uvědomit, že Lovosice hrály s Maloměřicemi a Hranicemi, které se podle prvních tří zápasů jeví jako pravděpodobně nejslabší týmy soutěže. Lovosice jim nasázely spoustu branek. Víme o kvalitě Trkovskéhoa Malého, ale úplně bych neřekl, že tihle dva budou nejnebezpečnější,“ tvrdil Štochl.

