Hokejová Škodovka padla ve druhém zápase předkola na ledě Vervy 1:4, v sérii prohrává 0:2 na utkání a v sobotu bude doma odvracet konec sezony.

Litvínovský brankář Matej Tomek likviduje ve druhém utkání předkola jednu ze šancí Škodovky. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Hokejisté Škody Plzeň nezvládli ani druhý díl série předkola extraligového play-off s Litvínovem.

Po porážce 2:4 padli ve čtvrtek na ledě Vervy 1:4, na zápasy prohrávají 0:2 a v sobotu budou doma odvracet konec sezony. Další úspěch by do čtvrtfinále už poslal Severočechy.

Jestliže v prvním zápase Plzeň dvakrát vedla a Verva vítězství urvala až díky obratu ve třetí třetině, včera jela litvínovská mašina naplno od začátku.

Domácí si záhy zahráli přesilovku, kombinaci bratří Kašů zakončoval Sukeľ, ale brankář Hlavaj včas zasáhl. Už za vyrovnaného stavu hráčů se do šance protáhl Kirk, plzeňskou klec ještě přestřelil.

Po polovině třetiny se začali osmělovat i hosté, litvínovskou obranou se prosmýkl Indrák, ale gólman Tomek s problémy odvrátil.

Gólový účet se tak otvíral stejně jako den předtím ve 13. minutě, jenže tentokrát ve prospěch domácích. Hlava nahodil puk napříč plzeňským brankovištěm a David Kaše trefoval z ostrého úhlu odkrytou branku – 1:0.

Co bylo platné že Škodovka měla střeleckou převahu, byla úspěšnější na buly, jenže gól nedala ani po sérii dorážek. Zato produktivnější Verva ve druhé třetině náskok umocnila.

Ve 24. minutě mohl přečíslení zakončit už Sukeľ,, ale puk ještě postrčil před odkrytou bránu a Kirk nezaváhal – 2:0. Litvínovský Baránek, který minulou sezonu hrál za Plzeň, pak za nesportovní gesto dostal dvě minuty, jenže hosté ani v početní výhodě soupeře nezmáčkli. Naopak před půlkou zápasu Hlava v přesilovce zvýšil na 3:0.

Až závěr prostřední části patřil Indiánům a konečně zbavili Tomka neprůstřelnosti. Odražený puk si před domácí brankou našel Soukup a ranou pod břevno snížil – 1:3. Pro 19letého útočníka první extraligový gól.

Škodovka se dál snažila, jenže Tomek už držel kasu zavřenou. Jako ve 44. minutě, kdy po závaru před litvínovskou klecí pálil Pour, ale gólman švihem lapačky ránu zastavil. Možná klíčový zákrok utkání.

Stále víc riskující hosty následně potrestal znovu Kirk. Obral soupeře o puk, z levého kruhu nedal Hlavajovi šanci a druhým gólem v utkání domácí uklidnil – 4:1.

V třaskavém závěru ještě plzeňský Lev poslal na mantinel Jakse a vyfasoval za to trest na pět minut a do konce utkání. Plzeň oslabení přestála, až do konce ještě útočila, jenže Verva si druhou výhru v sérii už pohlídala. Na ledě se ještě strhla strkanice, lepší spaní budou mít rozhodně litvínovští hráči.

Třetí utkání v Plzni začíná v sobotu v 16.30 hodin.

Hlasy trenérů:

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím si, že jediný rozdíl oproti včerejšku byl ten, že vedení jsme si na svou stranu vzali my. Velice nás mrzí branka, kterou jsme inkasovali na 3:1, protože tam jsme si zkomplikovali utkání. Soupeř totiž poté měl docela velké gólové příležitosti. Ale i s přispěním vynikajícího Tomka jsme to ustáli a duel dohráli do vítězného konce. V Plzni nás nyní čeká urputná bitva, víme to. Musíme se dobře připravit, konec série není.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to urputný, vyrovnaný boj. Litvínov se dostal vedení a rozhodly dvě inkasované branky ve druhé třetině. Nám se podařilo snížit, ještě tam byly náznaky, ovšem domácí využili své šance, my se bohužel se zakončením trápíme. Jedna vstřelená branka je hrozně málo. Je to 0:2 na zápasy, teď jedeme do Plzně a určitě neskládáme zbraně, dokud Litvínov neudělá třetí bod. My budeme bojovat a snažit se to zdramatizovat.“

Litvínov – Plzeň 4:1

2. zápas předkola play-off. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 13. D. Kaše (Hlava, Šalda), 24. Kirk (Sukeľ, Baránek), 30. Hlava (D. Kaše, Jaks), 52. Kirk – 38. M. Soukup (Jansa, Straka). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 5:5, navíc Lev (Plzeň) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Stav série: 2:0.

Litvínov: M. Tomek – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss, Mertl, Holešinský – Indrák, Lev, Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.