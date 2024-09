Hokejové Škodovce fandí Pitrák od třinácti let a přál by si zažít konečně zase povedenější sezonu.

Je sice rodákem z Břas na Rokycansku, ale do Plzně jezdil za babičkou, která bydlela poblíž zimního stadionu, takže není divu, že ve třinácti začal chodit na hokej a fandit Škodovce. Až tak, že Zdeněk Pavel, přezdívaný Pitrák, zapadl mezi skalní fans a stal se jedním z lídrů plzeňského kotle a potupně i legendou.

„Bylo mi asi sedmnáct, starší kluci odešli na vojnu, já to po nich nějak převzal a lidi z kole mě začali brát,“ vzpomíná záhy šestapadesátiletý chlapík, jak se ujal režie skandování při zápasech hokejové Škody.

Megafonem udával tón fandění, aktivizoval lidi v hale pokřiky jako Heja Škoda, heja nebo těmi mnohem peprnějšími. „Teď už to zase převzali mladší, což je dobře, ale někdy ještě vyvolávám, třeba na třetinu to vezmu, ale celý zápas bych už asi neutáhl,“ připouští Pavel.

Na svém místě v kotli nebude chybět ani v pátečním podvečeru, kdy se Plzeň ve druhém kole hokejové extraligy srazí s Litvínovem, svým přemožitelem z jarního předkola play-off. „Permici sice ještě nemám, ale rozhodně přijdu,“ zdůrazňuje povoláním zedník, živnostník a také dvojnásobný děda. Což mu ale nebrání, aby to při zápase nerozjel znovu naplno, fandil, řval, nadával a hlasivkami jiskřil atmosféru v hledišti. „To už ke mně nějak patří. Bez toho bych si zápas neužil,“ říká.

Ačkoliv extraligové áčko Škodovka prošlo před sezonou výraznou obměnou, noví jsou trenéři, brankářská dvojice i řada hráčů v poli, Pavel před startem soutěže rozhodně optimismem nesrší.

„Škodovce se už pár sezon nedaří. Je to stále takové nahoru dolů, což se odráží i v klesající návštěvě. A změny? Přišli hráči, kteří někde zbyli, vypadli a teď mají táhnout Plzeň. Ale rád bych se mýlil, protože Škodovka by potřebovala povedenější sezonu jako sůl. A zasloužili by si jí i fanoušci,“ poznamenává Pavel. „Jo, zisk titulu ve Zlíně, nebo play-off na Slavii, kde bylo v hale čtyři tisíce Plzeňáků, to byla jiná paráda. Ale to jsou už letité vzpomínky,“ připomíná.

Víc si tak užívá své druhé velké vášně, fotbalu v podání plzeňské Viktorie. „Když jsem jako mladý chodil na Štruncák (stadion ve Štruncových sadech), hrála se v Plzni druhá liga a fandilo nás tu jen pár. Teď, co jsou tituly a Viktorka hraje Ligu mistrů nebo jako teď Evropskou ligu, je kotel narvaný a na fotbal do Plzně jezdí lidé ze širokého okolí i ze vzdálenějších míst,“ říká kotelník.

Zároveň milovník a trenér bojových sportů fandí svému týmů také na hřištích soupeřů. Před lety začal dokonce organizovat výjezdy na venkovní zápasy a skupina Výjezďáci je stále aktivní. „Za ty roky jsme už něco zažili. Třeba jsme vyrazil na soustředění Viktorie na španělském Gibraltaru. To byla pořádná dálka, stejně jako cesta na Kypr. Ale jezdili jsme i za hokejovou Škodovkou, když hrála Ligu mistrů. Byli jsme v Bolzanu, Banské Bystrici, Göteborgu nebo za polárním kruhem ve Skeleftea. Koupili jsme letenky jen asi za deset eur, ale háček byl v tom, že jsme letěli z Memmingenu, což je sto kilometrů za Mnichovem, a ve Švédsku jsme přistáli asi 850 kilometrů od místa, kde se utkání hrálo. Tam jsme si půjčili auto a jeden z kluků všechno odřídil. Parádní zážitky,“ usmívá se Zdeněk Pavel.

Na kontě tak má přes tisíc výjezdů na půdu soupeřů. „To je fotbal i hokej dohromady a něco málo házená,“ shrnuje své rekordní konto.

A další výjezdy Pitrák přidá i v téhle sezoně. Tak Plzeň, do toho!