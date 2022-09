Před zápasem převzal pamětní dres k 75. narozeninám někdejší plzeňský obránce, vicemistr světa a později trenér Jiří Neubauer. Jenže to byla nadlouho jediná radost večera.

Škoda Plzeň - Dynamo PardubiceZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Škodovka se sice pustila do souboje odhodlaně, ale herně mělo navrch Dynamo. Plzeňští se jen těžko probíjeli do zakončení, neudrželi se v útočném pásmu a Willa v pardubické kleci téměř neohrožovali. Výjimkou byla Rekonenova rána, která lízla břevno hostující klece.

Plzeňští ještě ubránili oslabení, jenže v 9. minutě si domácí za obranu najel Kousal, z brejku sice trefil tyčku, ale puk odrazem od gólmana přesto skončil v síti. Pavlát se po něm vrhal marně. Dynamo vedení ještě víc dostalo na koně, domácí defenziva pak jen s obtížemi odvracela kombinační akce hostů a před Pavlátem to hořelo..

I druhou část zahájila Škodovka bojovně, ale Rekonen jen škrtl Willovu lapačku. Plzeňským ke srovnání nepomohla ani přesilovka, když Rekonenovu ránu gólman vykopl a Mertl poté přestřelil. A následně se zase rozjel pardubický válec.

V 26. minutě nejprve Vála u modré obelstil bránícího hráče a prostřelil vše před sebou. No a po polovině zápasu pak Zohorna zvýšil z dorážky už na 3:0.

Otřesená Škodovka následně jen těžko hledala síly k nějaké odpovědi. Bojujte za Plzeň, vyzývali borce v morobílých dresech nespokojení diváci.

Na začátku třetí třetiny se plzeňský Kanaďan Bitten pobil na pěsti s Kousalem, ale nevyhrál. Domácí sice ještě snížili, když v přesilovce se mezi střelce zaspal povedenou tečí Hrabík, jenže zázrak se nekonal. Plzeňští další gól nepřidali, a to ani v závěru při power-play. Jen Zámorský trefil břevno. Naopak výhru hostů zpečetil trefou do prázdné brány Zohorna.

Plzeň tak dál čeká na první body v soutěži. Další pokus budou mít Indiáni v neděli, kdy v Praze vyzvou Spartu (začátek v 17.00).

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Věděli jsme, že Pardubice mají velmi dobrý tým, připravovali jsme se na ně. V první třetině se nám povedla první dvě střídání, poté jsme byli ale mírně zakřiknutí, kluci možná byli hodně přemotivovaní, z čehož pramenily chyby. Bylo štěstím, že úvodní část skončila jen 0:1. Ve druhé třetině byl podobný obraz hry, jako v té první. Měli jsme tam zbytečné ztráty kotoučů a svými chybami jssme dali soupeři možnost skórovat. Třetí třetina byla hrozně těžká, nicméně z naší strany byla ta nejlepší. Hráči se zvedli, tlačili se do brány a snažili se více střílet. Podařilo se nám také skórovat, poté jsme měli i břevno, avšak už jsem to jen honili. Přesto to dobré bychom si měli přenést do dalšího zápasu."

Richard Král (Pardubice): „Zaslouženě jsme vyhráli. První třetina byla z naší strany velice slušná. Jediné co můžu vytknout týmu je taková laxnost v koncovce, měli jsme se více tlačit do brány a využít ještě nějakou šanci, abychom dali více gólů. Druhá třetina byla asi nejlepší z naší strany, měli jsme dobrý pohyb, byli jsme úspěšní v napadání, navíc jsme se drželi ve třetině, kde jsme si vytvořili tlak. V poslední třetině jsme trochu zvolnili, měli jsme tam pár zbytečných ztrát, což se nám nakonec i vymstilo. V oslabení nás hodně podržel brankář Will, protože Plzeň se v početních výhodách dostala do tlaku. Celkově si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou.“

Škoda Plzeň – Dynamo Pardubice 1:4

Třetiny: 0:1, 0:2, 1:1. Branky a nahrávky: 53. Hrabík (Rekonen) – 9. Zohorna (Hyka, Radil), 26. Vála (Říčka, R. Kousal), 31. Zohorna (Vála, Hrádek), 59. Zohorna. Rozhodčí: Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek.

Vyloučení: 1:3, navíc Bitten – Kousal oba 5 minut. Využití: 1:0.

Diváci:4390.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.