Předtím v extralize čtrnáct kol nic. Až v patnáctém se Martin Lang konečně zapsal mezi střelce. Jednadvacetiletý forvard trefou do odkryté branky hned ve druhé minutě otvíral skóre svátečního zápasu s Vítkovicemi. Škodovka vedla a Lang slavil. „Je to pro mě velká úleva. Před sezonou jsem měl nějaká očekávání, ta se ovšem neplnila. Nebyl jsem z toho v dobrém rozpoložení, avšak snažil jsem se tím příliš netrápit. Chtěl jsem se posouvat v práci, kterou jsme dělali. V posledních zápasech už to bylo lepší a myslím, že první gól je odměna za předchozí snažení," prohlásil Lang po střetnutí, v kterém Plzeň nakonec silného soupeře přemohla po prodloužení 4:3.

Gólový půst není příjemný. A zvlášť pro mladého hráče, který bojuje o důvěru trenérů.

Mrzelo mě, že jsem se neprosazoval, protože trenéři věděli, že jsem schopen branky dávat (Lang vypomáhal v druholigových Klatovech, ve dvou zápasech dal čtyři góly a dohromady posbíral šest bodů). Ale když mi to pořád nepadalo, tak pochopitelně z toho nebyl nikdo šťastný. O to větší mám teď radost, že se to proti Vítkovicím povedlo.

V úvodu zápasu jste skóroval poté, co střela Michala Houdka minula vítkovickou branku. Puk se od mantinelu odrazil k vám a vy jste ho dorážel do prázdné klece. Bylo to tak snadné, jak se na první pohled zdá?

Nejprve jsem se vlastně smál na Sebastiána Maláta, protože na něho směřovala přihrávka před branku, ale on promáchl. Poté se zaplaťpánbůh puk odrazil k Michalu Houdkovi, ten vystřelil a já to pak měl již hodně lehké.

Škodovka bodovala popáté v řadě. Je v kabině po rozčarování z nepovedeného úvodu soutěže zase lepší nálada? Věříte si víc?

Nikdo nemá rád porážky, zvlášť když jich je více. Proto jsme byli rádi, že jsme si z venkovních zápasů přivezli vítěznou šňůru, na kterou jsme chtěli navázat doma s Vítkovicemi. Určitě nás mrzí ztráta jednoho bodu, zbytečně jsme si to ztížili, ale naštěstí jsme zvládli prodloužení a urvali alespoň ty dva body, za které jsme rádi. V takových výkonech musíme pokračovat.

Překvapilo vás, že trenéři v nastaveném čase sáhli ke hře bez brankáře? Zažil jste to už někdy předtím?

Myslím, že v minulosti se to už jednou stalo. Tuším v Kladně a tehdy nám to také vyšlo. Takže já jsem ani neměl jiné očekávání, než že to vyjde znovu a díky bohu se to povedlo.

Také v nedělním kole čeká Plzeň těžká zkouška, a to zápas na ledě rozjetých Pardubic, které momentálně kralují extralize. Zvyšuje to chuť hráčů uspět právě na půdě lídra soutěže?

Vnímám to tak, že nás čeká další den v práci, a když ji odvedeme pořádně, tak za to můžeme být odměněni. Rozhodně v tom zápase necháme všechno a věřím, že si nějaké body přivezeme.

Plzeň skolila silné Vítkovice. Vyšel risk v prodloužení