„Ve druhé třetině přišel herní výpadek, který nás stál zápas,“ prohlásil bez vytáček osmadvactiletý obránce a slovenský reprezentant.

Přitom v první a třetí dvacetiminutovce jste s rozjetým Mountfieldem drželi krok. Co se tedy stalo s plzeňskou defenzivou a hrou vůbec, že prostřední třetina dopadla pro Škodovku tak hrozivě (2:5)?

V první třetině jsme hráli celkem dobře, vyrovnaný hokej. Následně jsme dokonce strhli vedení na svou stranu, jenže pak přišel už zmíněný herní výpadek. Hradec si vytvořil luxusní náskok a pak už to chtěli jen dohrát. Nám se toho povedlo využít, trošku to zkorigovat, udělat zápas zajímavějším, ale na nějaký obrat nám chyběl čas a také dva góly.

Bylo poznat, že Hradec je po té sérii výher momentálně v obrovské herní pohodě?

Když se hraje proti celku z vrchu tabulky, tak je to vždy náročné. Hradec má dlouhou šňůru vítězství, osm nebo kolik v řadě. Lepí jim to, hrají rychlý a agresivní hokej, rozhodně to není lehké proti nim hrát.

Co měl soupeř navíc v klíčových chvílích, kdy vám tam během deseti minut napadalo pět gólů?

Těžko se to hodnotí. Šlo o sérii našich chyb, ať individuálních, ale i herně taktických. Prostě to z naší strany byla hodně špatná třetina a pak už se zápas jen dohrával.

Jak se ve chvílích, kdy skóre takhle rapidně narůstá ve prospěch soupeře, přemáhá bezmoc?

Těžko. Ale je třeba to nějak ustát, dohrát třetinu, v kabině si o pauze k tomu něco říct. A pak zkusit hrát líp a ještě s tím výsledkem něco udělat. V neděli nás čeká další zápas s Vítkovicemi a ve třetí třetině jsme se vlastně už na to utkání chystali.

Neubralo vám to na náladě, kterou jste si přivezl ze slovenského národního týmu po jeho úspěšném vystoupení na Německém poháru, na němž Slováci skončili druzí za výběrem pořádající země?

To ne. Extraliga je strašně dlouhá, hraje se 56 zápasů a kvůli jedné pokažené třetiny nesmíme věšet hlavy. Musíme si z toho vzít nějaké ponaučení, aby to v nedělním zápase bylo zase lepší.