Vedle juniorské Grand Prix West Bohemia chystá manažer v srpnu mezinárodní etapovou tour západem Čech pro cyklisty do 23 let.

Mladí cyklisté z RKCA při tréninku na Mallorce. | Foto: RKCA

Pouze se sedmi jezdci, zato s třemi reprezentanty a rozjetí po dvou soustředěních na Mallorce, vletí do ostré sezony juniorský tým Roman Kreuziger Cycling Academy.

„Když jsem Romanovi (Kreuzigerovi) říkal, na jakých watech kluci jezdí, nechtěl věřit,“ usmívá se generální manažer akademie a trenér národního týmu juniorů Petr Kubias.

Petr Kubias, někdejší úspěšný silničář a nyní šéf Roman Kreuziger Cycling Academy.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

V Plzni sídlící stáj se bude opírat o členy juniorské reprezentace Pavla Šumpíka. Adama Peška a nováčka Adama Třísku, který přišel z kadetů jako dvojnásobný český šampion. „Dalšími členy jsou Ondřej Šafránek a Vít Kotschy plus dvojice noviců Jiří Rejzek, dříve ACS a Jakub Patras z Petřína,“ doplňuje energický šéf týmu.

Mladí cyklisté z RKCA při tréninku na Mallorce.Zdroj: RKCA

Výběr závodníků odpovídá zaměření akademie na vrcholovou cyklistiku, výchovu jezdců pro přestup do profitýmů. „Základem programu budou zahraniční závody,“ zdůrazňuje sám bývalý úspěšný silničář ze známé cyklistické rodiny. Na silnici válel už otec Luděk Kubias a cyklistice se věnuje i Petrův starší bratr Jakub.

Už o Velikonocích se mladíci v zelených dresech představí na etapovém závodě v okolí belgického Limburgu. „Kluky čeká časovka a tři etapy, belgická klasika, nahoru, dolů, levá, pravá, vše rychlé. Věřím ale, že jsme dobře připravení,“ míní Kubias.

Jezdci při siestě během kempu na Mallorce.Zdroj: RKCA

Po návratu domů by trio reprezentantů mohlo zasáhnout do prvního dílu Českého poháru mužů ve Velké Bíteši, následuje juniorský pohár v Náměšti a koncem dubna další ročník mezinárodní Grand Prix West Bohemia. Což je dvoudenní podnik pro juniory v Kyšicích u Plzně. Lídr akademie Šumpík v něm bude obhajovat druhé místo z loňska. „Doma se budeme chtít ukázat, ale závod poskočil do kategorie UCI 2.1 a konkurence bude ještě vyšší. Na startu budou Američané, Kanaďané i zástupci většiny evropských zemí,“ říká Kubias.

A v srpnu chystá novinku – West Bohemia Tour, etapovou tour jezdců do 23 let napříč západem Čech. „Pojede se 22. – 25. srpna a už nyní je přihlášeno pět zahraničních týmů U23 s vazbou na World Tour. Závodit se bude na Šumavě i v okolí Plzně, víc zatím neodtajním,“ uzavírá Petr Kubias.

Jarní kros v Radčicích se vrací, nově se poběží okolo Kyjova