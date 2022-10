Ačkoliv úvod střetnutí na ledě obhájců mistrovského titulu v Třinci hokejistům plzeňské Škodovky vyšel, dostali se do vedení, tak soupeř poté třemi góly stav otočil. Indiáni v dramatické koncovce ještě snížili na 2:3, ale víc už nestihli a odjížděli s domů s prázdnou.

„Co k tomu říct… Byl to vyrovnaný zápas, který se lámal ve druhé třetině. Dali jsme Třinci dvě přesilovky a oni z toho dvěma góly utekli do vedení 3:1. Pak už to pro nás bylo hodně těžký. Ale přesto jsme odehráli daleko lepší zápas než předtím doma s Hradcem. Utkání rozhodly speciální formace v početních výhodách, ale při hře pět na pět se zvedáme a musíme v tom pokračovat. Nejlíp hned v neděli doma proti Litvínovu,“ prohlásil centr Petr Kodýtek.

V závěru jste v přesilovce pět na tři ještě snížili na 2:3. Na vyrovnání už poté nebyl čas?

Kontaktní gól nepřišel úplně pozdě, avšak já jsem hned poté udělal hloupý faul, špatně jsme rozehráli, takže závěr zápasu jde mírně i za mnou. Pak už jsme neměli tolik času dát ten třetí gól.

Na straně Ocelářů se proti Plzni poprvé v kariéře postavil obránce Jakub Jeřábek, odchovanec Škodovky. Jak jste jeho výkon vnímal?

V Plzni jsem s ním předtím nikdy nehrál, protože já byl v té době v dorostu nebo maximálně v juniorce, ale Kebu (Jeřábka) dobře znám. Je to super hráč, proti nám předvedl skvělý výkon a jen potvrdil, že je to jeden z nejlepších beků v extralize. Pro Třinec dobře, pro nás špatně.

V samém závěru při power-play Škodovky zkusil třinecký gólman Marek Mazanec ještě skórovat přes celé hřiště do prázdné plzeňské branky. Co vám v té chvíli běželo hlavou?

Maziho pokus jsem zaznamenal a přál jsem si, aby už byl konec zápasu.

Dramatický duel s obhájci titulu v Třinci rozhodly přesilovky