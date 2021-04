Smutnit ale tolik nemusel. Šanci má ještě tento rok a zároveň díky tomu dostal možnost dohrát sezonu v prvoligových Litoměřicích, které došly v play-off do čtvrtfinále, kde pořádně potrápily silnou Jihlavu.

„Už minulou sezonu jsme kvůli pandemii nedostali šanci zabojovat o medailové umístění v play-off. Přišli jsme navíc i o mistrovství světa U18, prostě zkažená sezona,“ vzpomíná trpce Vladimír Kremláček na závěr sezony 2019/2020.

I letošní ročník nebyl pro mladé hokejisty ideální. Většina z nich neodehrála prakticky ani deset zápasů. Plzeňský obránce ale využil šance v prvoligových Litoměřicích, kde odehrál celkem 30 utkání.

„Po přerušení juniorské ligy jsem absolvoval finální kemp před mistrovstvím světa U20. Tím, že jsem se do konečné nominace nedostal a bylo již jasné, že se po Vánocích juniorské soutěže nerozjedou, dostal jsem úžasnou možnost hrát po zbytek sezony Chance ligu v Litoměřicích, se kterými jsem byl už delší dobu v kontaktu,“ mohl být spokojený Vladimír Kremláček, jenž zažil s Litoměřicemi povedený závěr sezony.

„Od začátku roku se nám dařilo. Do posledních kol jsme hráli o přímý postup do čtvrtfinále, formu jsme si přenesli i do play-off. V prvním kole jsme nakonec zdolali Sokolov 3:2 na zápasy. Ve čtvrtfinále nás čekala Jihlava. V základní části jsme s ní sice prohráli všechny zápasy, ale teď to bylo jiné. Vedli jsme v sérii 3:1 a měli matchball na domácím ledě. Potvrdilo se ale, že poslední krok je vždy ten nejtěžší… Bohužel jsme nedokázali dobře rozjetou sérii přetavit v postup. Moc to mrzí, ale je to velká zkušenost, ponaučení a zároveň výzva do budoucnosti,“ popisoval osmnáctiletý reprezentační obránce sezonu v Litoměřicích, která měla trochu trpký konec.

V dubnu ještě vyrazil na reprezentační kemp U20. Nyní ho čeká krátký oddech.

„Mám pár dní volno. Musím se ale opět věnovat škole a dohnat povinnosti, které jsem kvůli dlouhé sezoně zameškal. Poté mě čeká nástup do letní přípravy s A-týmem Plzně, na což se moc těším a čehož si nesmírně vážím,“ váží si Kremláček šance připojit se k áčku.