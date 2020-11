Trenér Karel Mlejnek se svými asistenty, Davidem Brukem a Pavlem Trnkou na pětidenní soustředění povolal i řadu indiánů.

Pozvánku obdrželi útočníci Filip Přikryl s Martinem Langem a obránce Vladimír Kremláček (na snímku), který se podělil o dojmy z reprezentačního srazu.

Vladimíre, jak jste si užil reprezentační kemp?

Samozřejmě moc. Už je to nějaká doba, co jsme se s kluky neviděli. Bylo fajn se znovu sejít a společně si zatrénovat.

Co bylo jeho cílem?

Jsem rád, že se vůbec podařilo tento kemp zrealizovat. Díky nelehké situaci, kdy jsou jen velmi omezené možnosti přípravy, je to asi jediný způsob, jak umožnit širšímu kádru reprezentace do 20 let alespoň nějakou přípravu. Konečným výsledkem této série kempů bude nominace na nadcházející mistrovství světa.

Jak moc jste byli testováni?

Každý musel doložit před příjezdem negativní test. Na konci kempu jsme absolvovali výstupní testy, abychom se mohli popřípadě vrátit do klubu. Tak to s největší pravděpodobností bude i v dalších částech kempu.

Mohli jste kromě zimního stadionu a hotelu vyrazit i někam jinam v Litoměřicích?

Žili jsme v bublině. Nikam jsme nemohli, vše se odehrávalo na stadionu. Zázemí v Litoměřicích je skvělé v tom, že se pokoje, jídelna, posilovna i ledová plocha nacházejí pod jednou střechou.

Bylo příjemné, že se vás na srazu sešlo více z Plzně?

Určitě, jsem rád, že nás bylo více nominováno. Je to i dobrá známka práce našeho klubu.

Jak moc vám osobně chyběl led a jak se připravujete v této nelehké době?

Na led jsem se strašně těšil. Nebyl jsem na něm skoro měsíc. Připravoval jsem se jak v domácí provizorní posilovně, tak i v přírodě. Trenéři nám posílají tréninkové plány, takže jsem se udržoval v kondici, což se mi při nástupu na kemp hodilo. Nicméně pocit být na ledě nelze ničím nahradit.