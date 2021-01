Plzeňskému obránci k tomu může pomoci i angažmá v Litoměřicích, kam zamířil v rámci projektu Dukla. Na severu Čech již má za sebou osmnáctiletý bek jeden zápas proti Kadani. Do dalšího by měl zasáhnout dnes s Kolínem.

Jaké jste měl pocity, když jste dozvěděl, že vás čeká první zápas v Chance lize. Cítil jste nějakou nervozitu?

Na zápas jsem se moc těšil, přeci jenom jsem nějakou dobu ostrý zápas nehrál. Bral jsem to jako každý jiný zápas. Snažil jsem se připravit jako obvykle a vydat ze sebe maximum. Kluci mě uklidňovali, něco málo poradili, takže jsem žádnou nervozitu nepociťoval. Určitě to byl skvělý zážitek a doufám, že takových zápasů bude přibývat.

V čem je pro vás největší rozdíl mezi juniorským hokejem a dospělým? Na co si musíte zvyknout?

Oproti juniorské lize jsou hráči velmi zkušení a silní. Celá hra je pak o hodně rychlejší, protože si hráči dokážou vyhovět.

Na Kadaň sice moc fanoušků nechodí ani když není koronavirová epidemie, ale bylo pro vás z tohoto pohledu snazší hrát před prázdnými tribunami?

Určitě mi to pomohlo, protože na takové prostředí jsem zvyklý z juniorské ligy, na kterou také mnoho lidí nechodí.

Odehrál jste v utkání 16 minut. Jaký jste měl pocit ze svého výkonu?

Jsem rád, že jsem dostal od trenérů takovou porci minut. Hrálo se mi skvěle, přivezli jsme tři body, takže jsem nadšený.

Za Litoměřice hraje řada zkušených beků. V utkání jste nastoupil s Jiřím Jebavým. Bylo to pro vás o něco lehčí, že jste hrál s někým, kdo toho má už hodně odehráno v první lize?

Pokaždé se mi snaží poradit, co a jak udělat lépe. Je skvělé hrát po boku takhle zkušeného hráče a věřím, že mě to posune zase o krok dál.

Jak náročné je pro vás vůbec koronavirové období, kdy se nemůže trénovat tak jako za normálních podmínek?

Já jsem naštěstí absolvoval před Vánoci kempy před mistrovstvím světa do 20 let, takže jsem byl připravený naskočit do rozjetého litoměřického vlaku.

Mrzí vás hodně, že vám nevyšel boj o nominaci na mistrovství světa dvacetiletých v Kanadě?

Bojoval jsem o to, abych se tam dostal, ale bohužel to nevyšlo. Hlavu nevěším a soustředím se na to, abych mohl na mistrovství odletět příští rok.

Sledoval jste výkony české dvacítky v Kanadě? Co říkáte na konečné umístění?

Kluky jsem sledoval a fandil jsem jim. Škoda, že to nedotáhli dál. Snad se to povede příští rok.

Věříte, že vám angažmá v Litoměřicích může pomoci k tomu, abyste se lépe připravil na další nominační souboj o účast na mistrovství?

Určitě ano. Jsem rád, že tady mohu být. Je zde skvělé zázemí a podmínky pro to se zlepšovat.

V Litoměřicích jste tedy nastálo?

Zatím jsem nastálo v Litoměřicích, jen si musím do Plzně dojet dodělat zkoušky pro uzavření pololetí. A pokud půjde všechno, jak má, tak minimálně do konce této sezony bych měl být v Litoměřicích.