Šedesáté narozeniny slaví někdejší hokejový útočník a později trenér Milan Razým, který mateřskou Škodu Plzeň dovedl na jaře 2013 v extralize jako hlavní kouč k zisku historického titulu. Většinu své hráčské kariéry spojil plzeňský rodák právě se Škodovkou, v níž produktivní forvard patřil v osmdesátých letech k hlavním oporám. V mládežnických letech oblékal reprezentační dres a na vojně v Dukle Jihlava si vybojoval mistrovský titul. Po ukončení aktivní dráhy se prosadil jako trenér. S Plzní ještě coby asistent získal bronz. V sezoně 2014/15 byl ale od týmu odvolán a následně působil v prvoligové Slavii Praha a v extralize trénoval Litvínov a Pardubice. Nyní jako hlavní trenér vede český tým do 16 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.