Před zkušeným trenérem a jeho asistenty je výzva vrátit hokejovou Škodovku zase do vyšších pater extraligy.

Trenér Josef Jandač. | Foto: Deník/ ČTK

Vedl národní tým, byl u zisku světového titulu, působil i v ruské KHL a teď se Josef Jandač po dvouleté pauze vrací do extraligy. Přes dva týdny je 55letý trenér a výrazná postava českého hokeje novým hlavním koučem Škody Plzeň.

Škodovka dvě sezony po sobě neprošla sítem předkola play-off, skončila dvanáctá, a vedení klubu reagovalo instalováním nového trenérského štábu. Výzva pro Jandače a jeho asistenty Jiřího Vebra a Václava Pletku je jasná, dostat Indiány zase do vyšších pater soutěže.

Nový trenérský štáb Škody Plzeň (zleva): Václav Pletka, Josef Jandač a Jiří Veber.Zdroj: Deník/Karel Sopr

O vašem příchodu do Plzně se hodně spekulovalo, ale klub představení nového trenéra odkládal. Váhal jste, zda nabídku přijmout?

Rozmýšlel jsem se dlouho. Ne kvůli tomu, že bych váhal nad nabídkou, ale kvůli určité osobní situaci, která mi bránila hned kývnout. Ale když už se nedalo rozhodnutí dál odkládat, rozsekl jsem to a šel do toho.

Co vás přesvědčilo?

Nejvíc asi velký zájem Martina Straky (generální manažer klubu), ale i dojezdová vzdálenost z Berouna, kde žiji. A také to, že další rok bez trénování po dvouleté pauze by mi případný návrat na střídačku už nejspíš hodně zkomplikoval.

Jenže nejdete zrovna do bohatého klubu. Je to pro vás výzva ukázat, že i ve skromnějších podmínkách lze dosáhnout dobrých výsledků?

Já jsem ve skromnějších podmínkách už pracoval, takže pro mě to není nic nového.

Je složité převzít tým, u jehož zrodu jste nebyl?

Ještě než jsem nabídku přijal, byli jsme s Martinem Strakou v kontaktu. Volali jsme si, takže nějaké poradní slovo jsem měl. Většinu kádru ale dával dohromady ještě Tomáš Vlasák (bývalý sportovní manažer) s Martinem Strakou. Mužstvo se ještě bude doplňovat, ale nebude toho moc.

Na kterých postech byste chtěl kádr posílit?

V týmu je nová brankářská dvojice, ale chtěli bychom získat ještě jednoho obránce. Záležet bude i na vývoji situace kolem mladých beků Adama Jiříčka a Jana Skokana, které čeká draft do zámořských soutěží. V útoku bychom chtěli být silnější na pozici centra, ale je to složité. Jsme totiž plní, co se týká limitu zahraničních hráčů, což náš výběr ztěžuje.

Co podle vás scházelo plzeňskému celku v uplynulých dvou sezonách?

To by bylo na delší rozbor, ale myslím si, že Plzeň trochu dojíždí na to, že dává výrazný prostor mladým hráčům. Jenže ti jsou ještě příliš mladí na to, aby vedle dravosti přinesli i kvalitu. Proto se Škodovka pohybovala ve spodních patrech tabulky.

Je ještě něco specifického, co se vám vybaví, když se řekne hokejová Plzeň?

Že bylo vždy těžké hrát proti Plzni jako soupeř. A nepříjemní pro každé mužstvo, které do Plzně přijede, chceme být i dál.

Škodovku povedete s dvěma asistenty. Jak jste si je vybíral?

Jiří Veber byl moje první volba. Známe se dlouho, ačkoliv jsme spolu ještě nikdy netrénovali, na spolupráci se těším. Co se týče druhého asistenta, chtěl jsem trenéra z plzeňské líhně, ale neznal jsem nikoho.

Jak jste to řešil?

Martin Straka mi doporučil Dušana Andrašovského, ten však upřednostnil angažmáu národního týmu žen s vidinou olympiády. Poté Martin navrhl Vencu Pletku, který zrovna končil v Mladé Boleslavi. Vencu jsem znal jako hráče, trénoval jsem ho v Českých Budějovicích, a i teď jsem na něj získal dobré reference. Potřeboval jsem někoho směrem k útoku, na přesilovky, a ty měla Boleslav v minulé sezoně výborné, zatímco Plzeň tragické. Takže to do sebe zapadlo. Sešli jsme se a rychle jsme se domluvili.

V extralize vedl Josef Jandač naposledy před dvěma roky pražskou Spartu.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kondiční přípravy se zatím zúčastňuje jen část hráčů. Kdy uvidíte tým poprvé pohromadě?

Asi až se sejdeme před nástupem na led, protože mnoho hráčů má nyní individuální přípravu. Společný kondiční trénink se týká hlavně mladších hráčů.

Je problém, když se tolik hráčů připravuje individuálně?

Je to normální. Starší hráči znají své tělo a vědí, jak se připravit. Naopak ti mladší potřebují do sebe dostat základní silovou a vytrvalostní přípravu, která jim často chybí. V tomhle ohledu hodně pomáhají kondiční koučové (v Plzni je to Jan Snopek).

V čem konkrétně?

Do tréninků vnášejí odbornost. Hráči pak vstupují do sezony svěží, ale připravení, což skloubit není úplně jednoduché. A uvolňuje to ruce i nám trenérům. Z časů, kdy jsem si dělal letní přípravu sám bez kondičního trenéra, si ještě pamatuji, že člověk pak šel do ostré sezony trošku zahlcený. To nyní odpadá.

Na co se tedy momentálně se svými spolupracovníky zaměřujete?

Připravujeme systémové věci, seznamujeme se s hráči a hledáme na trhu potenciální posily. S asistenty jsme si dali nějaké úkoly a připravujeme se na sezonu.

Plánujete výrazně změnit herní styl Škodovky?

Nemyslím si, že by došlo k výrazné změně. Zaměříme se spíš na správné rozhodování hráčů a taktické vnímání hry. Musíme také poznat tým a pak najít vhodný styl.

Generální manažer Martin Straka se po dvou letech rozhodl stáhnout ze střídačky, ustoupit z role trenéra. Bavili jste se o tom spolu?

Ano. Není jednoduché být majitelem, manažerem a trenérem zároveň. Je to časově i jinak náročné, takže Martin si může dovolit na čas odpočinout a pak se k trénování vrátit. Je to dobré pro vyčištění hlavy a získání nadhledu.

Už jste se v něčem s vaším nadřízeným Martinem Strakou neshodli?

Jestli, tak v pohledu na výkony Plzně v uplynulé sezoně. Zatímco já si myslím, že tým hrál na to, co měl, tak Martin Straka je přesvědčený, že z mužstva šlo dostat víc. Jenže oni to jako trenéři nedokázali. Ale jsou to jen různé názory a nic víc.

Vizitka

Josef Jandač

Narozen: 12. listopadu 1968

Trenérská kariéra: 2001–2003: Liberec, 2004–2008: České Budějovice, 2010–2011: Pardubice, 2011–2012: Sparta Praha, 2012: Lev Praha (KHL), 2012–2016: Sparta Praha, 2016–2018: česká reprezentace, 2018–2019: Magnitogorsk (KHL), 2020–2022: Sparta Praha, od 2024: Škoda Plzeň

Úspěchy:

MS 2010: zlato (asistent)

Extraliga:

stříbro: 2015/16, 2021/22: Sparta Praha

bronz: 2013/14, 2020/21: Sparta Praha, 2007/08: Č. Budějovice, 2010/11: Pardubice