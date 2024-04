Třiačtyřicetiletý trenér stojí za strhující jízdou mladíků hokejového klubu Pilsen Wolves z dorostenecké ligy rovnou do nejvyšší domácí soutěže.

Trenér Jan Fadrný slaví s hráči Pilsen Wolves zisk titulu v lize dorostu a tím i postup do nejvyšší soutěže. | Foto: pirati-chomutov.cz

„Pro klub i tým je to obrovský úspěch, s nímž počítal jen málokdo a spousta lidí nám ho ani nepřála,“ prohlásil po triumfu ve finále dorostenecké ligy Jan Fadrný.

Sám bývalý útočník začínal s hokejem v rodném Brně, kariéru mezi dospělými rozjel v pražské Slavii. Centr draftovaný v NHL týmem Pittsburghu pak čtyři sezony působil v zámoří a po návratu domů si extraligu zahrál mj. za České Budějovice, Znojmo a Vsetín. Kromě toho okusil soutěže ve Švýcarsku, Německu a Rumunsku. Nyní coby kouč vytáhl mladíky z Vlčí smečky mezi českou elitu.

Překvapili vás svěřenci tím, že jako nováčci došli v dorostenecké lize na vrchol a vybojovali si senzačně postup do extraligy?

Překvapili mě na začátku. K týmu jsem nastoupil před sezonou a z kádru, který postoupil z regionální ligy, tehdy odešlo sedm hráčů do Ameriky, kde hrají nejlepší soutěže AAA. Takže jsem netušil, co nás čeká, ale kluci to zvládli skvěle. Byli jsme pokorní, ale když postoupíte do play-off a tam do finále, tak chcete vyhrát.

Co pro malý klub z plzeňské Košutky, který je na hokejové mapě teprve třináct let, účast v nejvyšší soutěži znamená?

Jak už jsem řekl, je to neskutečný úspěch. Zvlášť když si uvědomíme, že kromě extraligy dorostu hrajeme i extraligu devátých tříd. To nemají ani daleko větší kluby u nás. Ale s podporou města i kraje se nám výchova mladých hokejistů daří.

Jak v semifinále proti Vsetínu, tak ve finále s Chomutovem jste prohrávali na zápasy 0:2, ale sérii jste otočili k vítězství a slavili jste historický úspěch. Čemu to přičítáte?

Tým ukázal neskutečný charakter. Podíl na úspěchu mají moji asistenti, majitel klubu, ale i rodiče hráčů. Kluci se semkli, hráli jsme jako tým a pokorně jsme šli krok po kroku. Na rozdíl od Chomutova, který od začátku vyhlašoval, že jde na postup. Sice jsme prohráli oba zápasy u nich, ale doma bylo vidět na klucích obrovské odhodlání. Počínaje gólmanem, který nás podržel. To byly střípky, které do sebe zapadly, a výsledkem je postup.

Kolik hráčů z vítězného celku Vlků se ukáže v extralize a jak složité bude dát dohromady sestavu pro nejvyšší soutěž?

Z kádru, který si postup vybojoval, zůstane pět kluků. Sedm osm je starších, dva hráči byli z plzeňské Škodovky, ti nám hodně pomohli. Tým musíme doplnit, ale tím, že budeme hrát nejvyšší soutěž, tak to bude snazší. Přijdou kluci, kteří se třeba ve velkých organizacích nevejdou do základu, ale když s nimi dobře pracujete a oni chtějí, tak to jde.

V nové sezoně budete hrát stejnou soutěž jako dorost Škodovky. Nenaruší to vzájemnou spolupráci?

Nemyslím si. Přece jen přetlak hráčů ve Škodovce je větší. Ne všichni se jim vejdou do sestavy, takže se stále otvírá možnost, aby si zahráli u nás. Ale hráče budeme hledat i v jiných koutech republiky, je možné mít dva cizince. Poradíme si s tím.

Odpovídá hala Kooperativy, v níž hrajete domácí zápasy, podmínkám pro extraligu?

Určitě, hala je výborná. Před pěti lety jsem postoupil do extraligy s dorostem Techniky Brno a také jsme hráli v soukromé hale.

Co vás vlastně přiválo do Plzně do klubu Wolves?

V době, kdy jsem trénoval dorost Techniky, jsem dostal nabídku pracovat pro Martina Erata, ale projekt mládežnické akademie skončil s covidem. Následně se mi ozval Petr Jonák, šéf Wolves, jeho vize se mi líbila a jsem tu. Teď se musíme nachystat na extraligu. A i když si podržíme pokoru, tak v soutěži nechceme být za outsidery. Odpíchneme se od herního stylu z téhle sezony, jímž se prezentuji i naše žákovské týmy a jsou úspěšné. Tak uvidíme.

