"Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a probíhá testování hráčů a realizačního týmu," uvedli Západočeši s tím, že se budou řídit pokyny hygienické stanice a prozatím nebudou poskytovat žádné další informace médiím. Lze nicméně předpokládat, že v kádru nebo realizačním týmu Plzně se objevila osoba, která má příznaky nemoci covid-19.

Formálně je nyní ale pouze odložen úterní zápas, který se měl hrát na plzeňském stadionu. "Vyčkáme na výsledky testů, které mohou být různé. Může být jeden pozitivní a pak by následovala nějaká hygienická opatření, nebo může být Plzeň úplně negativní. A pak budeme hledat východisko tak, abychom sérii nějakým způsobem zachránili," řekl ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

V ideálním případě by se odložený zápas mohl uskutečnit ještě tento týden. "Jsme v kontaktu s oběma kluby a nyní jsme potřebovali udělat rychlé rozhodnutí, aby Třinec neodjel do Plzně. Teď budeme čekat na výsledky testů, které může mít klub dnes, zítra, možná ale až do 48 hodin," dodal Řezníček.