Trenér Petr Kořínek, který se řízení týmu ujal teprve v úvodu minulého týdne, přesto věří, že se hra Plzně zvedá.

„Na přípravu byla krátká doba. Sotva jsme začali, přišel zápas s Pardubicemi (1:4), teď Sparta. Ale s kolegy jsme se shodli, že hra už vypadala mnohem lépe. Ještě to chvíli bude trvat, ale kluci začínají plnit naše představy. Zlepšuje se to,“ těší kouče, jenž Indiány nyní cepuje ještě s šéfem klubu Martinem Strakou a asistentem Františkem Bombicem.

I během zápasů se neustále sklání k hráčům, cosi jim vysvětluje a nebo podobně jako Straka kreslí herní situace. „Kluci informace mají. To není o systému, definice akcí, je to reakce na nějaké střídání, rychlé zakreslení, vysvětlující, povzbudivé. Nic dlouhého a složitého,“ zdůrazňuje.

Před sebou má Škodovka další šanci přetnout černou sérii, a to v úterý doma v derby s Karlovými Vary (začátek v 17.30 hod.).

Tým z lázní je aktuálně s třemi body za výhru na ledě mistrovského Třince jedenáctý. V neděli Energie nehrála. V KV Aréně se porouchala rolba a zápas s Olomoucí byl odložen.

Je jasné, že pro Plzeň jde o možnost konečně si sáhnout na body. Určitě zaznívá názor, kdy jindy, když ne teď doma. Jenže přemíra očekávání sráží.

„Nemáme strach o bojovnost a nasazení, kluci pracují tvrdě. Je znát, že chtějí, ale jde spíš o to je korigovat, aby tam nebyla přemotivovanost,“ říká bývalý útočník a jedna z ikon Škodovky na přelomu tisíciletí.

SOUBOJ PARŤÁKŮ

Derby si konečně Kořínek pamatuje i jako hráč. „Co si vybavím, tak vzájemné zápasy byly tehdy přemotivované spíš ze strany Varů. My jsme to brali víc jako každý jiný zápas, a to by mělo platit i nyní. Pro nás jde hlavně o další utkání v němž chceme uspět,“ podotýká.

Zápas pro něj bude pikantní i v tom, že šéfem karlovarské střídačky je někdejší spoluhráč David Bruk – parťák ze stříbrné sezony 1991/92.

„Nejsme v kontaktu, jen se občas vidíme. David byl v Litoměřicích, teď je ve Varech a má taky spoustu práce. Paradox to trochu je. Hráli jsme spolu v jedné lajně a teď proti sobě,“ usmívá se Kořínek. „David byl vždycky rychlé křídlo, pravák s dobrou střelu. Pro mě jako centra to znamenalo připravit mu pozici a on pak s pukem vždycky něco vymyslel,“ vzpomíná borec, který proslavil číslo 44 a uspěl i na štacích ve Finsku, Švédsku či na Slovensku.

O současné Energii soudí, že jde o tým sázející na bruslivý agresivní hokej. „Jsou už nějaký čas pospolu, moc změn poslední roky v kádru neudělali. I v přípravě se opírali o agresivitu a bruslení. My se chceme prezentovat podobným stylem, hrát dobře odzadu a být agresivní ve středním i útočném pásmu,“ říká Kořínek.

SEDMIČKA NESTRAŠÍ

Sedmigólový nářez, který Plzeň schytala od Energie v přípravě, trenéra nepálí. „Vůbec se nezabývám tím, co bylo před měsícem. Teď je to extraligový zápas úplně o něčem jiném,“ tvrdí Kořínek rezolutně.

Přidává se i obránce Lukáš Kaňák. „S Energií to bude fičák, na nic nebude čas. Znamená to dodržovat systém, hrát na doraz, být lepší než soupeř a zvítězit. Doufáme, že na derby dorazí hodně lidí a poženou nás za třemi body,“ říká 25letý zadák.

Zároveň připouští, že nedělní prohra na Spartě stále mrzí. „Sparta byla k poražení. Byli jsme blízko, na dostřel, jenže to těsně nevyšlo. Musíme dál makat, držet se věcí, které nastavili noví trenéři a věřím, že se to ukáže,“ míní Kaňák. „Zatím se nedaří dát víc gólů, a o to víc se musíme soustředit na koncovku,“ zdůrazňuje.

V minulé sezoně byla v derby výrazně lepší Energie, která vyhrála tři ze čtyř vzájemných zápasů.