Není to poprvé a možná ani naposledy, co v letošní sezoně mladí hokejisté Plzně museli nuceně zůstat spoustu dní doma. Celorepubliková omezení tak dorost doslova zamkla.

Přitom vše zprvu běželo podle plánu. Dorostenci se nejprve po drilu v Plzni zapotili i v kopcích Šumavy na Samotách a v poklidu zvládli zbytek suché přípravy.

Následovala sada zápasů na ledě, která již byla značně poznamenaná dvěma karanténami. Plzeňští dorostenci místo devíti zápasů stihli pouze čtyři.

Podlehli 3:5 Mountfieldu a 4:5 Kladnu, naopak 6:1 vyhráli v Mladé Boleslavi a 5:2 v Chomutově.

„Je to pochopitelně málo. Měli jsme spoustu hráčů, které jsme chtěli vyzkoušet, nakonec jsme se museli rozhodnout bez toho. Někteří kluci odešli do Třemošné, chceme, aby hráli,“ vracel se k letním potížím trenér dorostu Indiánů Petr Kořínek.

Poté naskočili Plzeňané rovnou do soutěže, kde si nevedli vůbec zle. Z pěti zápasů ztratili jen dva v souboji s Karlovými Vary.

Po vítězství 3:1 nad Libercem však přišla znovu tréninková a zápasová pauza.

„Všichni jsme šli po utkání na testy a kromě asi jednoho hráče byli všichni pozitivní. Nyní karanténu končíme. Kluci žádné příznaky neměli. Dostali tak již potřetí nějaké plány pro přípravu na suchu. Program tedy mají a poté bychom začali venku na hřišti a ve venkovní posilovně po skupinách,“ vysvětloval lodivod mladých Plzeňanů.

Dosud odehráli proto dorostenci včetně přípravy od srpna jen devět zápasů.

„Je samozřejmě špatně, že se nehraje. Hráči nemají režim – trénování, zápasy. Je to škoda. My byli dvakrát v karanténě a jakmile jsme se do toho vždy alespoň trochu dostali, tak nás zase vypnuli… Ani výsledky nebyly špatné. Kluci hráli celkem dobře. Snad to doženeme, ale otázka je kdy,“ mohl jen pokrčit rameny bývalý vynikající útočník plzeňské Škody.

Zvláště pro mladé hráče, kteří jsou v klíčovém věku hokejového vývoje, není taková sezona zrovna ideální.

„Roční výpad by vliv měl. Tito kluci jsou mladí. Kolikrát v sezoně je někdy někdo zraněný a z rytmu vypadne na měsíce. Nyní je rozdíl v tom, že je to celé mužstvo, a to nejen my. Ale problém je, že kluci potřebují být na ledě a trénovat. Třeba fotbalisté mohou běhat venku a tolik je to nepoznamená,“ pokračoval kouč Kořínek.

Pro dorostence navíc padá možnost, kterou má A-tým Indiánů, jenž trénuje na venkovní ledové ploše v Dobříši.

„To je pro nás neuskutečnitelné. Led potřebujeme, ale někde blíže možná. Tato varianta je pro nás daleko. Navíc je to tam i dost vytížené. Jsou tam i další mužstvaz extraligy. My se tak můžeme modlit, že nám dovolí alespoň u nás v aréně trénovat,“ dodal lodivod plzeňského dorostu.

Podobně jsou na tom také junioři, kteří jedou na vlně karantény v podobném rytmu jako jejich mladší kolegové. „Měli jsme dalších třináct pozitivních, ale ještě zbývá jedenáct kluků a já, kteří jsme nemoc zatím neprodělali a jsme negativní. Takže minimálně ještě jednou, spíše ale vícekrát, nás další výpadek stejně potká,“ řekl trenér Petr Vojan, v jehož slovech je znát, jak ho současná situace sžírá.

Je pro hráče psychicky i fyzicky velmi těžké se neustále restartovat a začínat od nuly. Hlavy to berou různě a musím přiznat, že na hráčích už vidím, že ne moc dobře. Navíc, jak zase nechodí do škol, nemají žádný režim. To asi vzhledem do budoucna a i celkově nedopadne moc dobře,“ přemýšlel o možných následcích současné situace Petr Vojan.

Jednu věc ho ale letošní strastiplná sezona naučila.

„Nemá smysl nic moc plánovat. Řešíme teď mnohem důležitější věci než hokej,“ dodal kormidelník juniorů.