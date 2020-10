Vše bylo hodně spartánské. Hokejisté se převlékali do výstroje až u ledové plochy a po tréninku pod otevřeným nebem zase bez osprchování zamířili domů.

„To se dá přežít. Hlavně že jsme na ledě,“ komentoval přípravu v nezvyklém prostředí obránce Peter Čerešňák.

„Předtím jsme trénovali, jak se dalo. Chodili jsme běhat nebo jsme cvičili na venkovním hřišti u haly po malých skupinkách, což nebylo ono. Takže jsme moc rádi, že jsme zase na ledě, i když musím říct, že po té pauze to bylo hodně těžké. Nohy v bruslích mě pálily od začátku až do konce,“ konstatoval 27letý slovenský bek.

Zároveň marně přemítal, kdy a zda vůbec v kariéře trénoval na ledové ploše pod širým nebem. „Možná jako kluky nás s bratrem bral otec na přírodní led, ale to už je strašně dávno,“ zabrousil do minulosti.

A specifika tréninku na nekryté ledové ploše? „Led není tak kvalitní jako v hale, navíc se od něj odráží světlo. Což zrovna když svítí slunce, není dobré, ale hlavní je, že můžeme zase bruslit,“ zdůraznila opora zadních řad Škodovky.

Gólman Dominik Frodl souhlasí. „Jsme rádi, že místo v lese trénujeme alespoň na venkovním ledě. I když po té pauze jsem se cítil hrozně,“ oznámil 24letý brankář.

„Venkovní světlo není asi pro nikoho příjemný, natož pro gólmana. Na ledě navíc nebylo vyznačené brankoviště, takže jsem skoro nevěděl, kde stojím. Něco mě trefilo, ale musím přiznat, že moc mi to nešlo. Ve čtvrtek (dnes) bychom na to měli v Dobříši vlítnout znovu, tak snad to bude lepší,“ přál si Frodl.