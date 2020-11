Zatím bez diváků a za přísných hygienických opatření.

Tým Škody Plzeň čeká dnes od 15.30 hodin dohrávka 4. kola v Litvínově a v pondělí se Indiáni utkají doma s Pardubicemi (začátek v 19.20 hodin). To je, zdá se, jistota pro nejbližší dny.

„Konečně můžeme hrát, na to jsme celý čas čekali,“ kvitoval restart extraligových bojů Ladislav Čihák, hlavní trenér HC Škoda Plzeň.

Od středy směli hokejisté trénovat znovu ve vlastní aréně.

„Ty tři tréninky na ledě pod střechou stačí k tomu, abychom mohli jít do zápasu. Za tím si stojím. Teď si hlavně přejeme, abychom vydrželi zdraví a soutěž už běžela dál bez zádrhelů. A i když ne všechny týmy měly stejné možnosti k přípravě, tak chuť hrát převažuje,“ zdůraznil kouč.

Poslední duel před stopnutím extraligy Škodovka svedla 9. října v Brně a po výhře 7:3 nad Kometou se vyšvihla do čela soutěže. Šlo o čtvrté vítězství Indiánů v řadě, když z celkem šesti duelů posbírali Západočeši 15 bodů. O bod více než druhý Mountfield HK a tříbodový náskok má Plzeň před třetí Spartou.

Zato Litvínov je poslední, když ve třech utkáních po překonání koronavirové nákazy nezískal ani bod.

„Utká se sice první s posledním, ale my to tak nebereme. Po měsíční pauze se vlastně začíná znovu a já se nyní na tabulku vůbec nekoukám. Což jsem zdůraznili hráčům. Verva se nějak chystala, my také a chceme hlavně znovu dobře začít,“ zdůraznil Ladislav Čihák.

Věří, že Škodovka je na restart soutěže nachystaná. „Spoustu práce jsme udělali na venkovním ledě v Dobříši. Hodně jsme bruslili, potrénovali jsme kondičně, ale dělali jsme i rovnovážné stavy. Po návratu na náš led jsme se proto mohli zaměřit na herní věci, co jsme potřebovali. Třeba na přesilovky nebo oslabení,“ sdělil kouč.

Hráče po návratu do Logspeed CZ Arény ale nijak nešetřil.

„Tréninky se stupňovaly, ve středu a ve čtvrtek byly extrémně dlouhé, všechno šlo do rychlosti a dynamiky. Na to, že v sobotu hrajeme, byla zátěž značná. Ale kluci to odmakali a věřím, že tým je připravený,“ zdůraznil Čihák.

Řešil tak jen možný problém se složením mužstva na zápas.Ale protože byly výsledky všech testovaných negativní, může dnes vybírat sestavu z kompletního kádru.

Na obnovení bojů se těší i hráči. „Konečně je to tady! Pauza byla opravdu dlouhá, z různých důvodů vynucená. Jsme natěšení,“ prohlásil útočník Pavel Musil.

A jak vnímal improvizovanou přípravu v uplynulých týdnech?

„Asi jako celý rok 2020. Bohužel se pořád něco děje. Není to příjemné, když se člověk po tréninku musí venku převlékat, pak zpocený sednout do auta a cestou domů zatuhne. Ale samozřejmě bylo fajn, že jsme se dostali alespoň na venkovní led, některé týmy tuhle možnost neměly,“ podotkl osmadvacetiletý forvard s tím, že na zápas s Vervou je připravený.

„Stoprocentně. Ale nejde brát, že jsme první a Litvínov poslední. Týmy si něčím prošly a tabulka je tím zkreslená. Před stopkou jsme ale podávali skvělé výkony a na ty bychom chtěli navázat,“ sdělil zkušený hráč, který po letním přesunu do Plzně stále čeká na první gól v dresu Škodovky.

Přidá ho už dnes?

Nejbližší program

sobota 7. listopadu,

dohrávka 4. kola (15.30):

Litvínov – Plzeň

pondělí 9. listopadu,

15. kolo (19.20, ČT Sport):

Plzeň – Pardubice

pátek 13. listopadu,

17. kolo (17.30):

Plzeň – Litvínov

neděle 15. listopadu,

18. kolo (17.30)

České Budějovice – Plzeň

Vedení HC Škoda Plzeň oznamuje, že držitelé permanentních vstupenek mají nadále sledování HokejkaTV zdarma. Kódy se o měsíc prodlužují.