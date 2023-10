Indiáni po šesti porážkách skolili doma Vítkovice 1:0. Brankář Pavlát uhájil čisté konto, důležité tři body trefil Dujsík.

Plzeňský kapitán Jan Schleiss (uprostřed) bojuje s obranou Vítkovic. | Foto: hcplzen.cz

Od výhry v úvodním kole nad Třincem téměř nic, šest porážek. Až včera hokejisté Škody Plzeň zase zabrali a doma udolali v devátém kole extraligy Vítkovice 1:0.

Na vítězství se výrazně podepsal gólman Pavlát, který v úporné bitvě dvou trápících se celků kryl všech 30 pokusů soupeře. A také obránce Dujsík, který ve 48. minutě svým gólem rozhodl o důležité výhře Plzně.

Vítkovičtí se v závěru ještě hnali za vyrovnáním, domácí byli pod tlakem, ale díky Pavlátovým zákrokům nakonec zlomili dlouho sérii nezdarů a s natěšenými diváky si zase užili vítězné oslavy. Navíc se Škodovka odpoutala ze dna tabulky a Rideru stlačila pod sebe.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Vstup do zápasu nám nevyšel, možná nervozita, soupeř nás zatlačil, přehrával, měl pár střídání, kdy nás tam zamkl ve třetině, podržel nás brankář. V kabině jsme si něco řekli, druhá třetina se zlepšila, začali jsme se udržovat na puku v soupeřově pásmu, nějaké šance tam už byly. Pořád to bylo 0:0, kluky jsme nabádali, že je to o jedné brance. My těch zápasů o jednu branku spoustu prohráli. Bylo to hodně vyrovnané utkání, víme, v jaké jsme situaci a jsme strašně rádi, jak jsme to zvládli. Kluci to odbojovali, i ten hektický konec. Vynikající byl gólman Pavlát.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „My jsme nastoupili do zápasu dobře, byli jsme aktivní, měli jsme několik vyložených šancí, dostávali jsme se do těch prostorů, kam potřebujeme, ale selháváme v koncovce. Po té první třetině, neříkám, že Plzeň neměla žádnou šanci, ale my jsme jich měli daleko více. Ve druhé třetině si myslím, že i tím vyloučením, které jsme dali Plzni, se hra vyrovnala. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá ten gól. Dneska si obě mužstva nepomohla ani přesilovkami, nebylo jich mnoho, hrálo se disciplinovaně. To, co nás momentálně nejvíc trápí, je proměňování šancí."

Škoda Plzeň – Vítkovice 1:0

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:0. Branky a nahrávky: 48. Dujsík (Matýs, Holešinský).

Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 24:30. Diváci: 4 023.

Nejlepší hráči: Dominik Pavlát – Lukáš Klimeš.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček – Hrabík, Lev, Schleiss – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Adam, Rekonen – Straka, Jansa, Indrák – Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller – Fridrich, Krieger, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Lednický, Dej, Krejsa. Trenéři: Holaň a Philipp.