Po výhře v Kladně jedenáctá Škodovka míří do předkola play-off a ve zbývajících pěti zápasech základní části zabojuje o výchozí pozici pro vstup do vyřazovacích bojů.

Rozhodnuto. Adrián Holešinský (vpravo) překonává v prodloužení kladenského brankáře Landona Bowa. | Foto: rytirikladno.cz/Roman Mareš

Čtyři duely v sedmi dnech, na závěr dva během 24 hodin a zisk pěti bodů. To je solidní bilance hokejové Škody Plzeň z minulého týdne. V jeho úvodu sice Škodovka nestačila na favority, lídra z Pardubic i druhou Spartu, ale pak zabrala.

V sobotu si Indiáni vyšlápli v německém Klingenthalu pod otevřeným nebem na rivala z Karlových Varů (5:2), aby další den v Kladně skolili drtivým finišem poslední Rytíře v prodloužení 4:3.

Ještě v 58. minutě nedělního zápasu sice Západočeši prohrávali 1:3, ale stihli parádní obrat. Řídil ho Adrián Holešinský.

Aleksi Rekonen nejprve v power-play snížil a pak už úřadoval slovenský forvard. V čase 58:16 Holešinský v pokračující hře bez gólmana umocněné vyloučením kladenského Marteneta srovnal a následně rozhodl i prodloužení. „Těší nás, že jsme to takto v závěru zvládli. Hra bez brankáře nám totiž celou sezonu vůbec nevycházela, dostali jsme v této situaci snad dvanáct gólů. V poslední době jsme se na to ale na trénincích zaměřili, protože nám to může pomoct vyhrávat zápasy i do budoucna,“ prohlásil Holešinský s myšlenkami na blížící se předkolo play-off, kam Plzeň míří.

Pět kol před koncem základní části jsou škodováci jedenáctí dva body za Vítkovicemi a o tři před Karlovými Vary. Hlavně je však od předposlední Mladé Boleslavi, první mimo pásmo postupu, dělí třináctibodový rozdíl.

Výhra v Kladně se však nerodila snadno. „Bylo to náročné utkání, avšak musíme na něm hledat jen pozitiva. Kladno bylo motivované výhrou z Brna, my jsme navíc šli po utkání s Vary pozdě spát, k tomu složité cestování. To ale nemůže být důvodem, abychom nedodržovali základní pravidla hry. Na to stále doplácíme a za dva body jsme tak strašně rádi,“ prohlásil Holešinský.

Prožil plodný víkend. Jestliže Kladno pomohl potopit dvěma brankami, k předchozí výhře nad Karlovými Vary přispěl gólem a dvěma asistencemi. „Jsem šťastný, že mi to tam takhle napadalo. Nyní je potřeba vše vypilovat směrem k play-off. Musíme se ještě líp sehrát ve formacích, abychom takové výkony podávali i tam,“ zdůraznil šikovný útočník, který si zatím ve 42 zápasech připsal 33 bodů za 12 gólů a 21 finálních přihrávek.

V týdnu pokračuje Škodovka ve výjezdech na cizí led, v pátek hraje od 17.30 ve Vítkovicích s desátou Riderou a v neděli vyzve v Brně aktuálně čtvrtou Kometu (začátek v 17.00).

Program Škodovky do konce základní části extraligy:

48., pátek 23. 2., 17.30

Vítkovice (10.) – Škoda Plzeň (11.)

49., neděle 25. 2., 17.00

Kometa Brno (4.) – Škoda Plzeň (11.)

50., úterý 27. 2., 17.30

Škoda Plzeň (11.) – Mladá Boleslav (13.)

51., pátek 1. 3., 18.00

Mountfield HK (8.) – Škoda Plzeň (11.)

52., neděle 3. 3., 16.30

Škoda Plzeň (11.) – Liberec (5.)