„Zaplať pánbůh za ten gól, jsem strašně šťastný. V Plzni je to moje třetí sezona a čekání na první branku už bylo dlouhé. Snad to ze mě teď trochu spadne. Musím ale říct, že jsem dostal perfektní přihrávku od Filipa Suchého. Ten má největší podíl na té brance, protože mi puk krásně naservíroval. Já jsem se jen snažil kotouč dobře trefit a nasměrovat ho tam, kam mi vždycky radí táta,“ komentoval první gól v nejvyšší soutěži důrazný obránce, který vedle extraligových povinností sbírá starty také v druholigových Klatovech.

Hokejisté Škody Plzeň porazili hradecký Mountfield na jeho ledě 4:1.Zdroj: mountfieldhk.cz/Stanislav Souček

Zápas v Hradci ale pro Plzeň nezačal příliš dobře. V úvodu jste čelili značnému tlaku soupeře a jen jste se bránili.

Hradec předtím odehrál parádní zápas v Lize mistrů, přes švédského mistra Färjestad přešel do čtvrtfinále a i na nás dobře nastoupili. My jsme opět neměli start do utkání nejlepší. Ještě jsme se ale dokázali do zápasu vrátit. Strašně nám pomohl první gól a od toho jsme se odpíchli.

Bylo o první pauze v plzeňské kabině hodně rušno? Co jste si říkali?

Trenéři nám zdůrazňovali, že si musíme držet naši hru, hrát aktivně, od ničeho neustupovat a hlavně neudělat zbytečné fauly. Brankář Míra Svoboda nás celý zápas držel, tak jsme mu také museli pomoci tím, že jsme čistili prostor před brankou a pokrývali dorážky. Což se docela dařilo a proto jsme také v Hradci Králové vyhráli. Je to hodně důležité vítězství, ale body musíme sbírat dál. Nejlíp hned v neděli doma s Třincem.

Brankář Svoboda čaroval a Plzeň vyloupila Hradec