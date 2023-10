Škodovka udolala Hradec Králové 3:2 hlavně zásluhou 22letého slovenského reprezentanta.

Hrdina zápasu brankář Samuel Hlavaj. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Pětkrát předtím se mohl roztrhnout a nic, žádná výhra, jen bod z nakonec prohraného utkání s Kladnem. Až na šestý pokus to vyšlo a gólman Samuel Hlavaj se v brance plzeňské Škodovky dočkal výhry. Plzeň doma v pátek udolala Hradec Králové 3:2, a to hlavně zásluhou 22letého slovenského reprezentanta. Byl to Hlavajův zápas. Rodák z Martina předvedl parádní výkon. Pochytal 44 ze 46 střel soupeře a užíval si vítězství.

"Konečně jsem s Plzní vyhrál nějaký zápas. Cítím únavu, ale víc euforii,“ říkal po vítězství Hlavaj.

Samuel Hlavaj v akci.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Na cestě k výhře jste vytáhl 44 úspěšných zákroků. To asi potěší, že?

Momentálně si to užívám.

Když gólman takhle vychytá zápas, je to asi povzbuzení do dalších duelů.

Určitě to pomůže. Už jsem výhru potřeboval, vždyť jsem na to čekal od začátku sezony. Doufám, že v tom budeme pokračovat a vydržíme na vítězné vlně.

Když byste měl vypíchnout nějaký klíčový zákrok, který by to byl?

Asi v první třetině bylo pár takových zákroků, nevybavím si je konkrétně, ale udrželo nás to v zápase.

Tušil jste před utkáním, že by to mohl být váš den?

Snažil jsem se soustředit, ale už na rozcvičce jsem se cítil dobře.

Před tím než jste ve třetí třetině inkasoval první gól, tak jste ještě při zákroku ztratil masku a přišlo vyloučení. Co se tam odehrálo?

Na straně se objevil puk, snažil jsem se to chytit, puk šel za bránu a přes mě přepadl soupeř. Myslel jsem, že sudí pískl, maska mi nějak spadla a dostal jsem trest za zdržování. Asi správné vyloučení, navíc rozhodčí mají vždycky pravdu.

A ten gól? Zdálo se, že puk máte pod lapačkou.

Neměl jsem puk zakrytý, jak by bylo třeba. Takže normální gól.

Je po druhé výhře v řadě v plzeňské kabině zase lepší atmosféra?

Určitě je lepší, každému to pomůže, když se vyhrává.

V závěru jste při hradecké power-play zkoušel dát gól do prázdné branky soupeře. Co chybělo?

Chytil jsem puk, hned jsem ho vytřepal z lapačky a pokusil se o střelu, jenže jsem trefil prvního hráče před sebou. Naštěstí z toho nic nebylo. (úsměv)

Gólman Hlavaj čaroval a hokejová Plzeň nabírá dech