Jan Schleiss svou trefou přispěl k vítězství 4:3 nad litvínovskou Vervou. Důležitém. Škodovka ta utnula sérii dvou porážek, tým ze severu Čech zase víc přimáčkla na poslední místo a sama se z nelichotivých příček trochu zvedla. Aktuálně je Plzeň jedenáctá o čtyři body před Litvínovem. Ale bylo to drama až do konce.

„Je super, že jsme konečně doma urvali vítězství za tři body. S Vervou jsme měli vyloženě i štěstí, jelikož Litvínov nás v první třetině hodně přestřílel a my snad ze šesti střel dali dva góly. Příště se musíme do zakončení více tlačit,“ řekl po zápase spokojený Schleiss. „Samozřejmě jsem hrozně rád i za to, že jsem dal konečně gól,“ doplnil s úsměvem zkušený forvard.

Plzeň sice jako první inkasovala, ale díky vám jste zvládli bleskově vyrovnat. Jak váš gól, první v sezoně, padl.

Kani (Lukáš Kaňák) skvěle otočil hru, vrátili jsme se rychle do útoku, jenže přihrávku na volného Kodyho (Petra Kodýtka) jsem prováhal. Nebýt toho, tak jel sám na bránu. Obsazeno bylo ale i na druhé straně, tak jsem vystřelil, ani jsem nemířil a byl z toho gól. Doufám, že to ze mě spadlo a podobně to půjde i dále.

Bylo znát, že se střetávají předposlední s posledním?

Byl to stokrát těžší zápas, než když hrajete s týmem, který je v tabulce nahoře a je v pohodě. Nechci říct, že by to podcenil, ale chce hrát s pukem. Kdežto s Litvínovem to byl vyloženě boj. Verva nemá body, my jich máme také málo, takže jsme rádi, že jsme takhle důležitý zápas zvládli. Měli jsme i kus štěstí, protože jsme opět udělali nějaké zbytečné fauly a pak bláznili při hře ve čtyřech. Budu se opakovat, příště si na to musíme dávat větší pozor. Ale zaplať pánbůh, že jsme ten zápas urvali, nicméně pořád je na čem pracovat a zlepšovat se.

Ačkoliv jste v třetí třetině odskočili do vedení 4:2, tak Verva ještě snížila a závěr zápasu byl ještě hodně hektický. Vy jste třeba při litvínovské power-play trefil prázdnou bránu soupeře, ale gól nebyl uznán.

Konec zápasu byl šílený. Kani mi dal puk, jenže já jsem se tak soustředil na to, abych trefil bránu, že jsem si sám vjel do ofsajdu. Což byla blbost, ale zrovna jsem to tak pěkně trefil. Poté jsem špatně vyhodil puk, byl jsem vyloučený za zdržování hry a následně jsem se na trestné lavici jen modlil. Zaplať pánbůh, že to kluci ubránili a uhráli tři body.

