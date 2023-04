Ve čtvrtém utkání finále už mladíci Škody Plzeň odvraceli konec sezony, po boji neuspěli a přepustili trůn soupeři z Třince.

Tým plzeňských vicemistrů. | Foto: hcplzen.cz

Obhájci dorosteneckého titulu prohráli doma s třineckými Oceláři 2:3, celou sérii pak 0:4 na zápasy a po loňském zlatu si tak mladí Indiáni přidali do sbírky extraligové stříbro. Jenže ani to plzeňské zklamání neztlumilo.

„Musím říct, že je těžké vyhrát čtvrtý zápas, obzvlášť, když v sérii vedete 3:0 a navíc u takto mladých hráčů. Třinec se toho ale zhostil výborně. Snahu hráčům odepřít nemohu, ale na ledě bylo vidět, kdo je v sérii lepší,“ konstatoval trenér plzeňského dorostu Jiří Hanzlík.

Čtvrtý duel finále kopíroval předchozí souboj v Plzni. Indiánští mladíci začali aktivně, jenže gólově se neprosadili a do vedení šel znovu soupeř. V 11. minutě se zblízka prosadil Sikora. A po chybě domácích za vlastní brankou přidal Třinec druhý gól. Domácí sice vzápětí kontrovali, povedenou ranou snížil Prošek, jenže obrat v zápase to nespustilo.

Třinečtí v prostřední periodě proměnili početní výhodu, a i když hned v úvodu třetí části dostal Plzeň znovu na kontakt svou dorážkou v přesilovce Makovec, tak víc Indiáni nestihli. Byli sice blízko srovnání, v další přesilovce už puk mířil do brány, ale za gólmana Milotu zaskočil některý ze spoluhráčů. Otáčet se však musel i plzeňský brankář Mařík. Domácí neuspěli ani v závěru při power-play a mistrovský pohár tak brali Oceláři.

„Co bylo pro vývoj série klíčové? Že jsem nemohl využít dva nejlepší obránce Skoka s Jiříčkem, kteří jsou na kempu osmnáctky. Nechci se na to vymlouvat, ale je zvláštní, že je klub bitý za to, že vychovává hráče a nemůže je nasadit do tak důležitých utkání,“ prohlásil Hanzlík.

Pro někdejšího extraligového obránce šlo o loučení s plzeňským klubem. Od příští sezony bude 49letý kouč působit s Ladislavem Čihákem u áčka Českých Budějovic.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 2:3

Finále extraligy dorostu, 4. zápas

Třetiny: 1:2, 0:1, 1:0. Branky a nahrávky: Branky: 17. Prošek, 42. Makovec – 11. Sikora, 16. Hebar, 39. Sikora. Rozhodčí: Kosnar, Květoň – Jindra, Štofa. Vyloučení: 3:2, využití: 1:1. Střely na branku: 26:41. Diváci: 165. Konečný stav série: 0:4.

Sestava Plzně: Mařík – Tolar, Holubec, Kocek, Černý, Prošek, Skala, Kamas – Hofrajtr, Pavlák, Matějka, Klatovský, Pittr, Beran, Makovec, Benák, Titlbach, Slačík.