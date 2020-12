Hokejovým Indiánům z Plzně je zase líp. Vítězstvím 3:0 v Litvínově uťala Škodovka nepříjemnou sérii pěti proher a v extralize uhájila čtvrtou příčku.

Už v úvodní třetině souboje s Vervou poslal Západočechy do vedení Luboš Rob svým prvním gólem v sezoně a v závěrečné části skórovali ještě Filip Suchý s Petrem Strakou.

„Jsem rád, že jsme navázali na dobrý výkon se silnou Mladou Boleslaví, konečně jsme to zlomili a vyhráli jsme,“ komentoval ukončení pro Plzeň nezvykle dlouhé šňůry nezdarů trenér Ladislav Čihák.

„Na každý tým někdy taková série dolehne. My si nyní vybíráme krutou daň ohledně dvou dlouhodobě zraněných klíčových centrů (Mertla s Musilem – pozn. aut.). Ale i když jsme pětkrát padli, tak tým dál dobře pracoval a pořád jsme věřili, že to zlomíme. Povedlo se, ale teď je v tom třeba pokračovat,“ zdůraznil hlavní kouč Škodovky.

Nejvyšší hokejová soutěž běží dál, ačkoliv svět se chystá na změnu letopočtu.

TŘETÍ SRÁŽKA S JIHOČECHY

Dnes Indiáni vyrazí do Českých Budějovic, kde se rozloučí s rokem 2020 soubojem s posledním Motorem. Začátek zápasu byl posunutý na 16.00 hodin (původně měl začít v 17.30).

Nováček soutěže z jihu Čech jde zatím od porážky k porážce, když z 25 startů vytěžil pouze 13 bodů a od předposledního Zlína ho dělí propast deseti bodů.

„Průběh našich zápasů se pořád opakuje. Uděláme spoustu zbytečných chyb a faulů, které pak nejsme schopni kompenzovat produktivitou v útoku. Výsledek je pak takový, že o gól prohrajeme,“ konstatoval budějovický trenér Václav Prospal poté, co Motor naposledy doma podlehl Karlovým Varům 3:4 a popáté v řadě vyšel naprázdno.

Plzeň se s Jihočechy srazí potřetí v sezoně, když předtím vždy zvítězila – doma 4:2 a u soupeře 5:1.

„V Litvínově jsme to zvládli a před novým rokem jedeme ještě do Budějovic. Tam snad taky uspějeme, připíšeme si tři body a dotáhneme se zase na špičku ligy,“ vyhlásil Luboš Rob před zápasem v dobře známém prostředí.

V Českých Budějovicích útočník vyrostl a za Motor hrál až do 22 let.

„Takových je nás v plzeňském týmu ale víc (mj. Milan Gulaš s Romanem Vráblíkem) a něco pro kluky určitě vypíšeme. Věřím, že ten zápas bude vítězný, a do týmové kasy pak rádi zaplatíme,“ usmívá se 25leté křídlo.

Připouští, že poté, co konečně protrhl střeleckou smůlu, se mu ulevilo. „Takhle dlouho jsem na první gól ještě nečekal a už jsem to měl trošku v hlavě,“ přiznal Rob. „Když za dvaadvacet utkání nedáte gól, tak je to hrozný. Něco zkoušíte změnit, ale ono se to dál táhne a sráží vás to,“ řekl forvard.

Přitom do Plzně přišel v létě 2018 ze Vsetína jako nejlepší střelec první ligy a za Škodovku pak v extralize nasázel v 52 utkáních 16 gólů a k tomu přidal 14 asistencí.

„Snad jsem to protrhl a pomůžu týmu i dalšími góly,“ přál si Rob.

Další program:

31. kolo, středa 30. 12. (16.00)

České Budějovice – Plzeň

32. kolo, neděle 3. 1. (17.20, TV)

Plzeň – Třinec

6. kolo, pondělí 4. 1. (17.30, TV)

Plzeň – Třinec

33. kolo, pátek 8. 1. (17.30, TV)

Plzeň – Karlovy Vary

34. kolo, neděle 10. 1. (17.00)

Kometa Brno – Plzeň