Plzeňský útočník překonal soupeřova brankáře dvakrát, ale platil jen jeden gól a Škodovka na body nedosáhla.

Plzeňský centr Tomáš Mertl. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Ve středu zakončí hokejisté Škody Plzeň sérii tří domácích zápasů, když v dohrávce 29. kola vyzvou v Logspeed CZ Aréně od 17.30 tým Českých Budějovic. V myšlenkách se však Indiáni ještě vracejí k nedělní bitvě s brněnskou Kometou, s níž padli 2:3. Na celek z Moravy nestačili potřetí v sezoně a v extralize přišli o šanci přiblížit se středu tabulky. Aktuálně jsou jedenáctí.

„Kometa nám v sezoně zatím příliš nesedí. Ale tentokrát rozhodl fakt, že jsme měli příliš vyloučených. A také to, že přes jejich urputnou obranu jsme se dostávali těžko a moc velkých šancí jsme neměli,“ připustil plzeňský centr Tomáš Mertl.

Před koncem zápasu snížil na 2:3, ale nic dalšího už škodováci nestihli.

Trest na pět minut a do konce zápasu vyfasoval za faul kolenem plzeňský obránce Daniel Malák, ale hned třikrát se vylučovalo za špatná střídání, dvakrát na straně Škodovky. Z čeho to vyplynulo?

Samozřejmě, že tahle vyloučení mrzí. První jsem příliš neviděl, nicméně druhé bylo dle mého hodně sporné. Rozhodčí to ale takto posoudil a my s tím bohužel nic nenaděláme.

Před koncem utkání jste skóroval, ale osmnáctiletého Jana Kavana v bráně Komety jste překonal i předtím, jenže gól kvůli faulu Tima Söderlunda neplatil. Hodně jste se divil?

Střílel jsem zároveň s hvizdem sudího. Pískání jsem slyšel, ale puk už letěl od hokejky. Škoda, že branka nemohla platit.

Pak v závěru během plzeňské power-play jste si byl při vaší teči gólem jistý?

S Honzou Schleissem jsme se snažili nacpat před brněnskou bránu a já jsem cítil na hokejce, že mě rána Kuby Poura trefila. Do konce v tu chvíli chybělo něco přes dvě minuty a je škoda, že jsme se ve zbytku času už neprosadili. Proti Budějkám musíme teď ve středu zase zabrat a odčinit porážku s Kometou.

Minutou ticha uctili aktéři nedělního zápasu Plzně s Kometou i diváci v hale památku bývalého skvělého útočníka a člena Síně slávy plzeňského hokeje Jaroslava Pavlů, který zemřel ve věku 87 let. Třebíčský rodák hrál na západě Čech již od dorostu, kdy do Plzně přišel do učení.

Vzpomínka na Jaroslava Pavlů.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Do áčka Škodovky stihl Pavlů nakouknout již před povinným odchodem na vojnu. Do Plzně se vrátil jako trojnásobný šampión tuzemské nejvyšší soutěže s Rudou hvězdou Brno (dnešní Kometa) před sezonou 1959/60 a v dresu Spartaku (později Škodovky) hrál až do roku 1969. Mimo jiné pomohl modrobílým vybojovat zpátky první ligu a v necelých 200 utkáních nasázel téměř padesát branek.

Od sedmdesátých let působil v italském Bolzanu, stal se tu legendou. S klubem vyhrál čtyřikrát tamní ligu a další dva mistrovské tituly pak přidal jako trenér. Nejprve působil v Itálii legálně, pak se rozhodl emigrovat. V Československu za to dostal dva roky vězení a domů se vrátil až po sametové revoluci, když mu byl trest zrušen.

Hokej hrál Pavlů až do 46 let. V jeho stopách šli i syn a vnuk, oba už v barvách italské reprezentace. Syn Martin se zúčastnil sedmi světových šampionátů elitní kategorie a s 227 zápasy se stal italským rekordmanem.