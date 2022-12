Je to úleva po třech porážkách zase slavit vítězství?

Ty tři zápasy předtím se nám nepovedly, ale k tomu už se nevracím. Výhra v derby byla strašně ubojovaná, ale jsme za ní moc rádi. Byla tam spousta chyb, ale i dobré věci a skvělý gólman. Je na čem pracovat. Hlavně musíme zůstat nohama na zemi a být pokorní.

Ve druhé třetině jste mohl těsný náskok navýšit, když jste na gólmana Habala najížděl ještě s Janem Schleissem, jenže zůstalo jen u šance. Asi jste hodně litoval.

Hodně jsem si nadával, protože to šlo rozhodně vyřešit lépe. Honza mi poslal puk a já to měl vzít na sebe a hned střílet. V první chvíli jsem chtěl, ale pak jsem se ještě rozhodl přihrát a nepodíval se na vracejícího se obránce.

Sice vítězný gól padl v početní výhodě, ale jinak se přesilovky Škodovce příliš nevedly. Je to tak?

Jedna věc je, že nám teď přesilovky moc nejdou, ale i při hře pět na pět je spousta věci, které bychom potřebovali zlepšit, abychom byli nebezpečnější a překvapiví, a ne tak snadno čitelní.

Štiplavé derby přineslo tradičně řadu šarvátek. Překvapivě jste se do strkanice dostal i s vaším někdejším spoluhráčem a parťákem Lukášem Pulpánem. Co bylo příčinou?

Trošku jsme se strkali, aby nechal Šlajsu (Jana Schleisse), nepůjde přece do kapitána. Ale šlo jen o takové poštuchování.

V závěru jste téměř tři minuty čelili power-play Energie. Vy jste jednu chvíli zasažený v obličeji skončil na ledě, ale znovu jste se zvedl a zapojil do hájení těsného náskoku.

Dostal jsem hokejkou do obličeje, podle rozhodčího to ale byla hůl Honzy Piskáčka. V prvním momentě jsem myslel, že mám rozseknutý ret a proto jsem lehnul. Když jsme zjistil, že to není tak zlý, tak jsme se zase zvedl a hrál dál. Myslím, že bylo důležité, že jsem tam zůstal a pomohl.

Jak jste si užil Vánoce?

Skvěle. Strávili jsme je s přítelkyní, poté jsme ještě navštívili moje rodiče, takže to bylo v rodinném kruhu. U nás to není o dárcích, ale že jsme spolu, protože máme velkou rodinu.

Byly vánoční svátky příjemným oddychem po zápřahu v reprezentaci?

Ze Švýcarských her jsem přijel trošku rozebraný. Zápasy v nároďáku jsou nesmírně těžké, tempo jiné a ještě tři zápasy ve čtyřech dnech. Bylo těžké zregenerovat. Navíc následně jsme měli marodku v kabině, ani já se necítil dobře. Dva dny volna hodně pomohly, fyzicky i v hlavě. Nechodíte na zimák, neoblékáte pořád věci, to byla příjemná změna. Ale teď zase jedeme naplno dál.

