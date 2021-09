K zisku cenných dvou bodů ale třiadvacetiletý centr přispěl i předtím, když se svými křídly Matyášem Kantnerem a Janem Schleissem strážili elitní lajnu Jihočechů s Milanem Gulašem. A byli úspěšní, Gulaš si proti svému bývalému týmu bodově neškrtl. Kodýtek také od spoluhráčů převzal cenu pro největšího makáče utkání – žlutou pracovní přilbu.

„O držiteli přilby rozhodují kluci v kabině. Předtím ji měl gólman Dominik Furch za zápas s Třincem. Od té doby jsme ale nevyhráli, takže až teď mohla změnit majitele,“ vysvětloval s úsměvem forvard.

Prodloužení na Spartě vám nevyšlo, v zápase s Motorem už ano. V čem byl největší rozdíl?

Na Spartě jsme neměli puk celé dvě střídání a soupeř z toho dal vítězný gól. Teď jsme hned vyhráli buly, Čero puk zavezl do budějovického pásma a i když se pak nějak zadrhl v rohu, tak jsme ho získali zpátky. Péťa mi to krásně dal, já střílel a spadlo to tam.

Byli jste před zápasem v Budějovicích po třech prohrách v řadě hodně nervózní?

Porážky nikdy na klidu nepřidají, takže nějaká nervozita tam byla. Ale postupně se herně zvedáme a bylo důležité, že jsme vyhráli, urvali alespoň dva body a musíme v tom pokračovat.

Jak jste přijali, že vaše řada bude hlídat nyní českobudějovického lídra Milana Gulaše?

Trenéři takhle rozhodli a první dvě třetiny jsme na Gulyho lajnu docela chodili. Ve třetí třetině už to bylo jednou jo, podruhé ne. Ale pořád platilo, že jsme mu chtěli hru co nejvíc znepříjemnit, aby to měl co nejtěžší.

Vy jste skóroval v Českých Budějovicích i předtím v přípravě. Myslel jste na to?

Trošku jsem to v hlavě měl, ale když mi tam do šedesáté minuty nic nespadlo, tak už jsem to neřešil a ani jsem nedoufal, že gól dám. V prodloužení to ale ještě přišlo, za což jsem moc rád. Asi je vidět, že o tom nesmím moc přemýšlet (úsměv).

Je výhra v prodloužení na jihu Čech pro Plzeň odrazem k lepším časům?

Naše první výhra venku je určitě povzbuzující, ale musíme makat dál. V naší hře byla stále spousta chyb, ale i dobrých věcí. Ty si musíme přenést do dalších zápasů a začít zase pravidelně bodovat.