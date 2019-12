„Jde o naše odchovance a my jsme rádi, že jsme znovu našli společnou řeč a domluvili se na prodloužení kontraktu. S oběma v kádru počítáme a doufáme, že se jejich role v týmu bude postupně zvětšovat,“ komentoval podpis nových smluv v tiskové zprávě klubu Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň.

Jednadvacetiletý centr Petr Kodýtek hraje v extralize už čtvrtým rokem a za Škodovku nastoupil zatím do 146 zápasů s bilancí 19 gólů a 27 asistencí. V letošní sezoně zasáhl rychlý a obratný útočník do 22 utkání a připsal si tři góly, šest asistencí a navíc pět kladných bodů v bilanci plus minus.

O rok mladší Jakub Pour sehrál v běžící soutěži 21 střetnutí, v nichž posbíral osm kanadských bodů za čtyři góly a stejný počet finálních přihrávek. Do nejvyšší domácí soutěže naskočil Pour premiérově v předminulé sezoně a v 83 zápasech si připsal 25 bodů (17+8).