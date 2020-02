Pochytal všech 27 střel Hanáků a přispěl tak k vítězství Škody Plzeň 3:0 nad zarputilým sokem. Navíc v počtu nul Frodl v hokejové extralize jasně kraluje.

„Pokladník se už hlásil,“ komentoval další čisté konto 23letý brankář. „V sezoně jsem však měl daleko snadnější zápasy s nulou. Rozhodně nebyla jednoduchá, ale hodně mně pomohli spoluhráči,“ uvedl.

A těšil se na dva dny volna, které trenéři po výhře hráčům udělili. „Strávím je doma v Praze a užiju si dobré jídlo od mamky,“ svěřil se nejvytíženější brankář v extralize.

Zatím zasáhl do všech 45 zápasů Indiánů, na ledě strávil 2678 minut, úplně nejvíc ze všech extraligových gólmanů. Úspěšnost zásahů si drží lehce přes 91 procent.

Také Frodlovou zásluhou je Plzeň šest kol před koncem základní části s jedním utkáním k dobru třetí o skóre za Mladou Boleslaví.

Přesto gólman nikdy dopředu netuší, jak v tom kterém utkání obstojí. „Někdy se cítím dobře a dostanu jich sedm… Někdy zase špatně a jde to. Takže ne, neumím to poznat,“ připustil rodák z Prahy, který do Škodovky přišel před minulou sezonou ze Slavie a hned první rok v extralize pomohl týmu k bronzu.

Olomoucké Kohouty skolili Indiáni v tomto ročníku potřetí. „Byl to klasicky urputný hokej s Olomoucí. Ale několik dobrých šancí si soupeř vytvořil. Spoustu střel jsem neviděl, ale hodně ran zblokovali spoluhráči. Patří jim velký dík. Bylo to důležité, protože přede mnou byl stále velký provoz. Po zápase mi taky kluci ukazovali modřiny,“ říkal Frodl.

Na otevření skóre se čekalo až do druhé třetiny, ale pak Indiáni soupeře nalomili dvěma zásahy během necelé minuty. Předtím však Frodl zlikvidoval šanci hostů v přečíslení tří na dva. Skladaného ránu kryl parádním švihem lapačky.

„Přede mnou padal Bohouš Jank, soupeř přes něj vystřelil a bylo štěstí, že jsem nemáchl naprázdno. Asi nejtěžší zákrok. A nejdůležitější, protože hned poté jsme šli do vedení,“ uvedl brankář.

Po druhé třetině vedli škodováci 3:0 a stav už uhájili. Kdy začal Frodl myslet na nulu? „Gólman musí zůstat soustředěný až do konce. Navíc Olomouc to hodně hází na bránu a odkudkoliv mi tam mohl puk prolítnout. Tím, že mi kluci pomáhali, mi to ale ulehčili,“ ocenil práci spoluhráčů.

Ačkoliv se Plzeň drží v popředí tabulky, o umístění po základní části se může stále jen dohadovat. Celky na druhém až čtvrtém místě totiž dělí jen bod a daleko není ani pátý Třinec.

„Rozhodně nespekulujeme s výběrem soupeře pro play-off. Prostě chceme být po základní části co nejvýš,“ prohlásil Frodl.

V dalších kolech se Plzeň utká s celky ohroženými sestupem. V pátek hraje Škodovka ve Vítkovicích a v neděli se doma utká s Kladnem.

Čistá konta brankářů v probíhající extralize:

7 – Dominik Frodl (Škoda Plzeň, 45 zápasů, 26 výher, průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,44, úspěšnost zákroků 91,18 %), 5 – Marek Mazanec (Mountfield HK), 4 – Dominik Hrachovina (Liberec), Miroslav Svoboda (Vítkovice), 3 – Marek Čiliak (Brno), Gašper Krošelj (Mladá Boleslav), Karel Vejmelka (Brno).