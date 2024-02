Po tom zákroku na Tima to byl hrozný pocit. Po zápase jsme se naštěstí dozvěděli, že je mimo ohrožení života, reagoval gólman na drsný atak, po němž knockautovaný Söderlund skončil v nemocnici.

Brankář Milan Klouček odchytal svůj první zápas za Škodovku ještě v přilbě v pardubických barvách. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V úvodu týdne padli hokejisté Škody Plzeň doma s extraligovým lídrem z Pardubic 1:3 a ve středu se v Praze utkají s druhou Spartou.

Zápas se soupeřem, s nímž Indiáni stejně jako s Dynamem v sezoně ještě nebodovali, začne v O2 Aréně v 19.00 hodin.

Jedenáctá Škodovka hájí na sklonku základní části pozici v předkole play-off a bitvou na Spartě zahájí sérii pěti venkovních utkání.

V hlavách hráčů však stále rezonuje pondělní duel s Pardubicemi. Hlavně hrozivý moment z 45. minuty, kdy explzeňský obránce Michal Houdek trefil v plné jízdě ramenem do hlavy donedávna spoluhráče Tima Söderlunda.

Drsným atakem knockautovaný Švéd ve službách Škodovky skončil po zákroku záchranářů v nemocnici, zatímco Houdek vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu.

Všichni si však oddechli teprve ve chvíli, když později přišla zpráva, že Söderlund je mimo ohrožení života a při vědomí, zůstává však v péči lékařů.

„Samozřejmě jsme se všichni o Tima báli. Po zápase jsme se naštěstí dozvěděli, že je stabilizovaný, za což jsme strašně rádi. Předtím to byl hrozný pocit,“ připustil brankář Milan Klouček.

I pro pětadvacetiletého gólmana šlo v pondělí o výjimečný zápas.

V Plzni se odchovanec pardubického hokeje ocitl až koncem ledna v rámci velké výměny za Dominika Pavláta. A hned v premiéře nastoupil proti týmu, s nímž spojil většinu kariéry.

„Bylo to speciální utkání. Samozřejmě kluky z Pardubic dobře znám, ale oni taktéž znají mě. Musím ale pochválit spoluhráče, že Dynamo do moc šancí nepustili. Určitě to pro nás bylo hratelné utkání,“ konstatoval Klouček.

Že bude v bráně, se dozvěděl až den před zápasem. „Dlouho jsem nechytal, takže jsem se hlavně těšil, že konečně budu zase v brance. Jen škoda, že to výsledkově nevyšlo alespoň na bod. Zasloužili bychom si to,“ podotkl Klouček, který předtím v sezoně nastoupil za Dynamo do jedenácti zápasů.

S bývalými parťáky se před vzájemným duelem nehecoval. „Žádné špičkování neproběhlo, jsme profíci a soustředíme se na sebe. Šel jsem je pak jenom pozdravit ke kabině,“ vysvětloval Klouček.

V zápase čelil 26 ranám a dvakrát inkasoval, když oba góly byly připsány Tomáši Vondráčkovi. Třetí padl až v závěru do opuštěné plzeňské klece.

Ačkoliv Klouček odchytal dobrý zápas, prohru svými zákroky neodvrátil. „Měli jsme tam nějaké přesilovky, které jsme nevyužili. Po Houdkově faulu to byla pětiminutová početní výhoda. Škoda, že jsme v ní udělali faul, tam jsme měli velkou šanci srovnat. Nicméně Pardubice jsou zkušený tým a dokázaly si to pohlídat,“ zalitoval gólman.

A klidně by šel do brány i proti Spartě nebo poté v sobotu při výjimečném derby s Karlovými Vary na nekrytém stadionu v německém Klingenthalu. „Určitě bych chtěl chytat každé utkání, ale rozhodnutí je na trenérovi brankářů,“ řekl Klouček, který v Plzni nyní tvoří dvojici se Samuelem Hlavajem.

Dopředu ale oceňuje, že zápas pod širým nebem bude moci zažít. „Doufám, že vyjde počasí, aby se to uskutečnilo. Už jedno Winter Classic mě minulo. Zápas Pardubic s Kladnem byl tehdy zrušen kvůli covidu. Já už měl již připravenou masku, takže teď snad všechno klapne,“ přál si Milan Klouček.

Hokej zmrazil drsný Houdkův faul. Obavy o Söderlunda

Houdek se omlouvá

„Mrzí mě následky mého zákroku. V hokeji se člověk mnohdy rozhoduje ve zlomku vteřiny a já bohužel zasáhl Tima (Söderlunda) nešťastně,“ omlouvá se na klubovém webu pardubického Dynama obránce Michal Houdek. „V první řadě bych chtěl popřát Timovi návrat do plného zdraví. Psal jsem mu hned po utkání a doufám, že bude v pořádku. Nikdy jsem nešel do žádného souboje s úmyslem zranit protihráče,“ dušuje se vyhlášený tvrďák. „ Vím, že tato situace vrhá špatné světlo na výkon Dynama. Nyní mi nezbývá, než počkat na rozhodnutí disciplinární komise a s pokorou přijmout trest, jaký mi udělí. Ještě jednou se omlouvám všem, kterým jsem způsobil nepříjemnosti, především Timovi a jeho rodině, oběma klubům a jejich fanouškům,“ uzavírá Michal Houdek.