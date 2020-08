„Remíza nic neřeší, čtvrtfinále je pořád otevřené, ale doma jsme měli vyhrát. Vytvořit si nějaký náskok a ten pak v Litvínově udržet. To se nám bohužel nepovedlo, takže nezbývá než zvítězit u nich,“ prohlásil plzeňský obránce Vojtěch Budík.

Ve 22 letech běžně patří k nejmladším členům týmové defenzivy. Jenže v prvním souboji s Vervou byl Budík třetím nejstarším bekem. Na marodku k Davidu Kvasničkovi s Matějem Stříteským totiž přibyli Lukáš Kaňák s Peterem Čerešňákem. Do hry se tak dostali mj. 16letý David Jiříček a premiérově i o rok starší Vladimír Kremláček.

„Většinou jsem býval já ten nejmladší, teď už tedy patřím mezi ty starší (úsměv). Nevím, co na to říct. Pár kluků je zraněných a je dobře, že trenéři dávají šanci mladým,“ konstatoval šikovný obránce.

A co musí škodováci podle Budíka zlepšit, aby v odvetě vyválčili postup do semifinále? „Určitě obrannou činnost. Já sám jsem v prvním utkání udělal pár chyb, to se musí zlepšit,“ uvedl s tím, že lehké to v odvetě nebude. „Litvínov má zkušený tým, ale my musíme hrát útočný hokej, který umíme, a dát nějaké góly. Připravíme se a zabojujeme o vítězství,“ prohlásil Budík.

Bojovně naladěný je i brankář Dominik Pavlát, který v úvodním čtvrtfinále podržel Škodovku 38 úspěšnými zákroky. Už v první třetině kryl trestné střílení a v poslední části při plzeňské přesilovce vychytal dokonce tři soupeřovy brejky po sobě.

„Pro gólmana je vždycky lepší, když má více práce. A i když tolik nájezdů za sebou jsem zažil asi poprvé, tak paradoxně mně to pomohlo. Zvedne to sebevědomí,“ sdělil s úsměvem 22letý gólman a jedna z posil Indiánů.

„My se dál chystáme hlavně na extraligu a trenéři nám uleví jen ve dnech pohárových zápasů, kdy je dopoledne pouze rozbruslení. Ale je to play-off a do Litvínova jedeme s cílem vyhrát,“ zdůraznil Pavlát.

KOMPLIKACE?

Ovšem sport, hokej nevyjímaje, dál ovlivňuje šířící se nemoc covid-19. V karanténě se znovu ocitl extraligový nováček z Českých Budějovic, když hned 16 hráčů Motoru je nakažených.

Mluvčí jihočeského klubu Tomáš Kučera na sociálních sítích uvedl, že virus se mezi hráči nejspíš rozšířil v autobuse cestou ze čtvrtečního pohárového střetnutí v Plzni. Není tak jisté, zda na testování nebudou muset jít také plzeňští hokejisté, a nejspíš by tak nemohli odehrát odvetu v Litvínově.

„Jsme v kontaktu s krajskou hygienou, dodržujeme přísná hygienická opatření, a protože hráči i další členové realizačního týmu jsou bezpříznakoví, není důvod, proč bychom zápas v Litvínově neměli hrát,“ reagovala marketingová manažerka a tisková mluvčí plzeňského klubu Lucie Mužíková.