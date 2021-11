Kladno svalili, teď čeká Škodovku poslední Zlín

Poté, co v neděli hokejová Škodovka podruhé v sezoně zdolala předposlední Kladno, vyjíždějí Indiáni do Zlína k souboji s nejhorším týmem extraligy. Zápas 27. kola začíná na Valašsku v úterý v 17.30 hodin a Západočeši by rádi zlomili dva poslední neúspěchy na cizím ledě.

Útočník Gustaf Thorell si dělá prostor ve zlínské obraně před brankářem Liborem Kašíkem v prvním vzájemném utkání sezony, které domácí Plzeň vyhrála 4:1. | Foto: hcplzen.cz

Papírové předpoklady hovoří jasně. Plzeň je v tabulce už třetí (má ale odehráno více zápasů než soupeři na dalších místech) a od posledních Beranů ji dělí luxusní náskok 31 bodů. Tolik řeč čísel. Jenže posledníček ještě bojuje o únik z jisté sestupové pozice. „Zlín podobně jako Kladno hraje o všechno a čeká nás bojovný soupeř. Budeme se muset vyrovnat s nasazením Beranů a podat znovu zodpovědný soustředěný výkon,“ prohlásil plzeňský trenér Václav Baďouček. Naposledy sice Valaši padli v Mladé Boleslavi, ale předtím doma zlomili dlouhou šňůru porážek dvěma výhrami, když v prodloužení přetlačili i mistrovský Třinec. A dělají i další kroky. Už koncem září rezignoval hlavní trenér Robert Svoboda, tým nyní diriguje Luboš Jenáček a navíc Zlín posiluje. Z týmu KHL z Chabarovska si přitáhl mladého ruského útočníka Vladimíra Michasjonoka a předtím angažoval lotyšského útočníka Patrikse Zabusovse. „Poslední Zlín potřebuje body, výkonnostně se zvedá a kádr nemá vůbec špatný. Takže nic lehkého nás nečeká,“ připustil na klubovém facebooku obránce Peter Čerešňák. Pátá výhra v řadě. Hokejová Škodovka jede Slovenský reprezentant a jeden z nejlepších beků v extralize vzhledem k absenci Jakuba Kindla už nějaký čas táhne Plzeň s kapitánským céčkem na dresu. K oporám Škodovky patřil Čerešňák i v souboji s Kladnem, v němž k výhře 4:1 nad Jágrem a spol. přispěl hned třemi asistencemi. „První dvě třetiny jsme byli lepším týmem, dali jsme tři góly a hráli jsme zodpovědně do obrany. V úvodu třetí části soupeř snížil, my jsme pak sice dostali dlouhou přesilovku, jenže to nebylo ono. Pak jsme se ale zase vrátili k naší hře a utkání jsme dotáhli k vítězství,“ hodnotil souboj s Kladnem osmadvacetiletý zadák, který proti Rytířům zaznamenal v sezoně už osm kanadských bodů (2 góly + 6 asistencí). První střetnutí sezony Plzně se Zlínem vyhrála domácí Škodovka 4:1. Zatím ale není jasné, zda se úterní odveta na zlínském stadionu Luďka Čajky odehraje alespoň před tisícovkou diváků, jak povolují stávající vládní anticovidová opatření. Nákaza ve Zlínském kraji totiž eskaluje a tamní epidemiologická komise až v úterý rozhodne, zda pravidla ještě zpřísní. Pak by se utkání hrálo bez diváků.