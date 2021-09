„Doufejme, že se naše hra zvedá, bude se dál zlepšovat a že na poslední výhru navážeme i v souboji s Hradcem. V Litvínově jsme se znovu přesvědčili, že když hrajeme náš hokej, tak jsme úspěšní, fanoušky bavíme a zápasy jsou koukatelné. Doufejme, že to tak v úterý bude platit celých 60 minut,“ přál si útočník Matyáš Kantner, který k výhře 5:2 na ledě litvínovské Vervy přispěl gólem.

Výsledné skóre zápasu v Litvínově vyznívá jednoznačně pro Plzeň, ale bylo to tak snadné utkání?

Spíš ne. Celý zápas jsme ale vedli a měli jsme to tak více ve svých rukou. Sami jsme si to v závěru první třetiny, kdy se domácí v dvojnásobné přesilovce dostali na kontakt, sice zkomplikovali, ale potom nám hodně pomohl gól na 4:2, který jsme dali zkraje třetí třetiny. Od té doby jsme si duel více hlídali, pak jsme přidali gól i na 5:2, a ten to rozhodl.

Vy jste v první třetině zvyšoval náskok Škodovky na 2:0 po rychlém brejku zakončeném trefou na vzdálenější tyč.

Přitom střídání jsem začal velkou chybou, ale naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Poté naopak oni udělali hrubku, nechali mi puk na modré čáře a my jeli se Šlajsou (Janem Schleissem) dva na jednoho. Moje myšlenka v takových chvílích je z pětadevadesáti procent přihrávat, tady jsem se ale rozhodl, že to vezmu na sebe a vystřelím. Mám radost, že jsem to trefil.

Ono zaváhání na modré, po němž jste získal puk, způsobil Matěj Stříteský, v minulé sezoně ještě v Plzni vás spoluhráč. Tušil jste dopředu, že by něco takového mohlo přijít?

Věděl jsem, že Matěj se na modré rád hýbe, pracuje s pukem a proto jsem na něj raději hned nevybafl, aby mě neobjel. Pak si dovolil, zradily ho brusle, podklouzl a to nám pomohlo.

Jenže Litvínovští ještě do konce třetiny snížili na 2:3. Nestrašily vás v těch chvílích vzpomínky na předchozí dobře rozehrané duely a následné výpadky, které vám zabránily dotáhnout zápas k zisku tří bodů?

V hlavách jsme to měli, ale pak jsme si řekli, že to v třetí třetině, v níž jsme vždycky dostávali góly, musíme tentokrát zlomit. Proti Vervě se nám to povedlo tím brzkým gólem na začátku třetiny. To nám moc pomohlo.

V Litvínově vás za úspěchem hnala početná skupina plzeňských fanoušků. Jak jste jejich povzbuzování vnímali?

Klobouk dolů! Ceníme si, že dorazili v takovém počtu, v Litvínově to vždycky pomůže. A ten zápas taky patří jim. Jsem moc rád, že si utkání užili a mají na něj dobré vzpomínky. Obrovský palec nahoru pro všechny, kteří do Litvínova dorazili. Děkujeme.

Škodovka jde proti Čihákovi

Minulých devět let působil trenér Ladislav Čihák v Plzni, z toho sedm na střídačce prvního týmu - tři roky jako hlavní kouč. S plzeňskou mládeží vybojoval extraligové stříbro, další tři bronzy přidal s áčkem mužů. Po minulé sezoně, která ale pro Škodovku skončila nečekaným vyřazením v předkole extraligového play-off, se musel loučit a nově zakotvil v Hradci Králové.

„Když to shrnu, devět let v Plzni bylo skvělých. Jsem za působení v klubu hrozně rád, vážím si toho, že mi organizace tu šanci dala. Budu vzpomínat jen v dobrém, odvážím si čtyři medaile – jednu s mládeží a tři extraligové. Do áčka jsme vždy začleňovali spoustu mladých hráčů a přitom jsme třeba dokráčeli do semifinále Ligy mistrů a myslím, že to bylo úspěšné období,“ řekl při svém odchodu Ladislav Čihák. Teď se čtyřicetiletý kouč vrátí do Plzně premiérově jako soupeř na střídačce hradeckého Mountfieldu.

A jak jsou rozdány karty před zápasem 9. extraligového kola?

Plzeňská Škodovka neprožila úspěšný vstup do nového ročníku, ale postupně se herně zvedá a v minulých čtyřech kolech přes určité výpadky bodovala. Aktuálně jsou Indiáni v tabulce jedenáctí, když se lehce odpoutali od celků u dna a naopak se dotáhli na další tři týmy před sebou s deseti body na kontě.

Hradecký Mountfield naopak ze sedmi dosud odehraných utkání pětkrát zvítězil, když naposledy doma porazil Pardubice 5:2 a v průběžné tabulce je se 14 body druhý.