Teprve do druhého zápasu zasáhl po odpykání dvouzápasového trestu z jarního předkola play-off v úvodu hokejové extraligy plzeňský útočník Jakub Lev. Na radost z výhry však zkušený forvard stále čeká. Poté, co Škodovka padla v Mladé Boleslavi v prodloužení 1:2, prohrála doma se Spartou 0:5. Příčiny? Nevýrazný výkon a navrch nezvyklé šetření se střelbou. Jestliže v Mladé Boleslavi vyslali Indiáni pouhých patnáct ran, proti Spartě to bylo ještě o dvě méně.

Je nízká četnost střelby momentálně největším problémem plzeňského týmu?

Je to jeden z velkých problémů. Nedostáváme se do šancí, do střel, nemáme ofenzivní pásmo, nějaké rotace, nemáme předbrankové prostory, slot. Tam je kámen úrazu. Těžko si můžeme říkat, že budeme vyhrávat na jeden gól. Pokud nezačneme častěji skórovat, bude to dál hodně těžké.

Nakolik výkon Škodovky ovlivnila situace z druhé třetiny, kdy atak sparťana Petra Tona na Ondřeje Rohlíka skončil nepříjemným zraněním plzeňského hráče a jeho převozem do nemocnice?

Když odváží zraněného spoluhráče z ledu záchranáři na nosítkách, není to nikdy příjemné. Ale bylo to stále jen o dva góly, tak jsme do toho chtěli ještě šlápnout, jenže to se nepovedlo. Jestliže první třetina, začátek druhé, byly z naší strany ještě slušné a měli jsme tam nějaká přečíslení, tak potom nám to tam napadalo a už jsme se nedokázali zvednout.

Dokážete říct, jak vážné je Rohlíkovo zranění a co bylo jeho příčinou?

Ne, protože osobně jsem ten nešťastný moment neviděl. Náš videotrenér upozorňoval, že tam bylo dohrání a atak na hlavu, tak jsem se jel zeptat sudích, jestli to budou zkoumat, ale ti tvrdili, že šlo o čistý zákrok, a to jsem také tlumočil na střídačce. Ale neviděl jsem, jestli Ondrovi poté, co padl na led, ještě někdo spadl na nohu, přiklekl si jí sám nebo co se tam vlastně stalo.

Po čtyřiceti minutách jste se Spartou prohrávali 0:4. Jaké byly pokyny pro třetí třetinu?

Chtěli jsme vyhrát alespoň třetí třetinu, poctivě ji odmakat a naladit se tak na další zápas, získat trochu sebevědomí. Ale náš výkon byl dál špatný, nebylo tam nic. Budeme si to muset v kabině rozebrat, nastavit si hlavy na tu správnou vlnu a zvednout se z těch porážek.

Jestliže u soupeřů jste dvakrát bodovali, doma to podruhé skončilo porážkou. Je za tím zvýšená nervozita, tíha odpovědnosti?

Ostatním klukům do hlavy nevidím, takže můžu mluvit jen za sebe a na zápasy doma, na skvělou atmosféru v hale, se vždycky těším. A i když v úvodu extraligy může každý porazit každého, tak jsme byť proti silným soupeřům jako je Litvínov nebo Sparta nepodali odpovídající výkony a prohráli jsme. Nervozitu bych v tom nehledal. Do každého utkání musíme jít s tím, že chceme vyhrát, ať proti nám stojí jakýkoliv soupeř.

Zdálo, že Sparta je na zápas s Plzní víc nažhavená a do utkání dala i víc emocí. Není to cesta i pro vás, jak zase pozvednout výkony týmu?

Emoce jsou třeba. Ale jak už jsem řekl, z naší strany to nebyl dobrý zápas a každý musíme začít u sebe. Jen když se každý zlepší, mnou počínaje, tak to může být příště lepší a jen tak můžeme v dalších zápasech pomýšlet na úspěch. Ale musíme si zatím jít.