Po třiadvaceti dějstvích mají Plzeňští na kontě 32 bodů a od tria celků ze dna soutěže je dělí sedmibodový odstup. Jenže nesmí polevit. Pozice v tabulce není nijak pevná a soutěž pokračuje v rychlém tempu.

„Zůstáváme při zemi, máme mladý tým a jdeme pokorně do dalšího utkání,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Kořínek.

V týdnu jsou na programu tři kola a Plzeň začne výpady k soupeřům. Ve čtvrtek hrají modrobílí v Mladé Boleslavi a v úterý se střetnou v Litvínově od 17.30 s Vervou, třetím celkem od konce pořadí.

„Každá výhra pomůže. Vždy je lepší, když jedete na nějaké vítězné vlně. Rozhoduje psychika, hlava. Jenže v tabulce je to od čtyřky dolů hrozně našlapané. Je to o jednom zápase a jste zase hned jinde,“ připomněl útočník a plzeňský kapitán Jan Schleiss.

Plzeňský kapitán Jan Schleiss (vlevo) přebírá pamětní dres k 300. zápasu za Plzeň.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

S vědomím, že momentálně dvanáctý Litvínov se po odvolání ikonického kouče Vladimíra Růžičky pod novými trenéry v čele s Karlem Mlejnkem zvedá. Naposledy sice chemici padli 4:6 v Mladé Boleslavi, když ztratili třígólové vedení, ale doma předtím bodovali. Zhasli Kometu a ze souboje s Třincem vytěžili bod.

„Že je někdo dole, neznamená, že se tam jedete vyprdět a pak s úsměvem odjedete. Letos může fakt vyhrát každý s každým. Poslední Kladno nás v Plzni před týdnem zválcovalo v první třetině a horko těžko jsme dosáhli na remízu,“ upozornil Schleiss na nevyzpytatelnost extraligy.

Tyhle paradoxy si Indiáni konečně vyzkoušeli na vlastní kůži.

Jestliže Rytíře z Kladna nakonec předčili v počtu ran, dokázali jen srovnat a padli v prodloužení. Naopak v Hradci se Plzeňští většinu první třetiny bránili, ale šli do vedení a „krádež za bílého dne“ dotáhli k vítězství 4:1. Přitom na střely vyhrál hradecký Mountfield 37:19. A i když Západočeši nebyli lepší ani poté s Oceláři, tak nepříznivý stav 0:1 otočili na tříbodovou výhru 2:1.

„V obou zápasech nás podržel gólman Míra Svoboda, což byl základ. Jinak je to hodně bláznivé. Když soupeře přestřílíme, prohrajeme, a naopak. Proti Třinci jsme měli asi jen 15 střel, ale máme tři body. A to je hlavní,“ zdůraznil Schleiss.

Jako správný šéf týmu přispěl k vítězství nad Mountfieldem, když z první vážnější akce otevřel skóre. A proti Třinci zase krátce před koncem druhé třetiny gólem do šatny vyrovnal na 1:1.

„Málo jsme stříleli, nešly nám přesilovky a zaplaťpánbůh, že to tam padlo. Bylo srovnáno, body ležely na ledě a pak to bylo o jednom gólu. A ten jsme dali my,“ těšilo Jana Schleisse. „Je ale třeba se dál rvát o každý bod. Až do konce základní části to bude těžké a je jedno, proti komu hrajeme,“ uvedl před cestou do Litvínova 28letý forvard, který si zatím ve 23 zápasech připsal čtyři trefy a šest asistencí.

Program Škodovky v týdnu

24. kolo, úterý 29. 11., 17.30

Verva Litvínov – Škoda Plzeň

25. kolo, čtvrtek 1. 12., 17.30 (TV)

Mladá Boleslav – Škoda Plzeň

26. kolo, neděle 4. 12., 16.30

Škoda Plzeň – Č. Budějovice