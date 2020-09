„První trénink po skončení karantény nebyl dobrý, ale pocit to byl příjemný. Nebylo snadné přečkat těch deset dní, kdy vás zničehonic zavřou a nemůžete nic dělat. Ale jsem rád, že jsme zpátky, i když ještě ne kompletní, a kluci jsou zdraví,“ prohlásil po návratu na led trenér Ladislav Čihák.

Indiáni budou nyní trénovat denně. „Půjde o kombinaci přípravy na suchu s ledem a v pátek na to vlítneme. Čeká nás nejspíš hodně divoká sezona, ale doufejme, že bude celá,“ přál si kouč.

S hráči byl během karantény v kontaktu. „Ve spojení jsme byli na sociálních sítích a kluci se snažili v rámci možností i trochu hýbat,“ sdělil Čihák. „Takhle před startem ligy je to určitě komplikace. Když z přípravy na deset dní vypadne, je to znát. Ale pokud jste dobře nachystaní, tak stačí pár tréninků a tělo si vzpomene, kde bylo. Věřím, že to bude dobré.“

Kouče zároveň mrzí, že atak koronaviru obral jeho tým nejen o trénink, ale i o možnost pokračovat v letním poháru. Plzeň byla už v semifinále, ale kvůli karanténě ze soutěže odstoupila.

„Mohli jsme před extraligou odehrát velice kvalitní zápasy s Třincem, který má velké ambice. Bohužel je to realita a my to nezměníme. Už je to za námi. Nyní se musíme hlavně soustředit na nás, abychom byli zdraví a dobře odstartovali extraligu,“ prohlásil trenér Škodovky.

A s jakými ambicemi vyhlíží Plzeň nadcházející ročník nejvyšší domácí soutěže?

„Liga je uzavřená, nesestupuje se, ale do play-off postoupí přímo místo šesti jen čtyři týmy. Takže dostat se rovnou do čtvrtfinále bude zase těžší. My chceme předvádět dobrý hokej, pravidelně bodovat, což by nás mělo držet nahoře. A doufejme, že lidi, byť v omezeném počtu, budou na hokej chodit,“ řekl trenér. „Vůbec bych si moc přál, aby všechna ta omezení co nejdříve skončila a lidé si mohli užít hokej zase naplno,“ doplnil Ladislav Čihák.

Obnoven byl také prodej permanentních vstupenek na domácí zápasy Škodovky v novém ročníku extraligy. K mání bylo sedm set permanentek a zakoupit je lze pouze v oddělení ticketingu Logspeed CZ Arény.