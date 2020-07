V minulé, koronavirem ovlivněné sezoně Gulaš potřetí v řadě ovládl kanadské bodování extraligy a podruhé byl i nejlepším střelcem soutěže. Rád by na to navázal, ale je o něm známo, že jeho největší motivací je týmový úspěch – nejlépe zisk mistrovského poháru.

Na led vyjel se spoluhráči poprvé od předčasného konce extraligové sezony natěšený.

„Zvlášť po té dlouhé době, kdy se extraliga stopla kvůli koronaviru v tom nejlepším, jsme byli natěšení všichni. Na led, ale i na partu, která se v Plzni za minulé roky vytvořila. Bylo fajn se zase potkat,“ prohlásil zkušený forvard, těžící v hokejových bitvách z rychlosti a nesmírné šikovnosti.

Jaký byl první společný trénink na ledě?

Příjemný. Šlo o klasický první led, spíš o seznamování s novými věcmi ve výstroji, tak jak to bývá každou sezonu.

Nic vás netlačilo, nebolelo, jak je v téhle době obvyklé?

Možná kluci, kteří neměli předtím možnost chodit na led, to tak cítili. Já jsem ale byl na ledě celé léto. Navíc výstroj moc neobměňuji, hraju ve věcech, co jsem zvyklý, a trénink jsem si užil.

Až do nástupu na led jste trénoval podobně jako v minulých letech individuálně doma v Českých Budějovicích. Můžete popsat váš program?

Mám ho ušitý přesně na míru. O své tělo se musíte starat, léto je v tomhle ohledu zásadní období a já se tomu snažím dávat maximum. Za ty roky vím, co mi nedělá dobře, a snažíme se to nahradit jiným způsobem, jiným cvičením.

Konkrétně?

Dvakrát v týdnu jsem chodil na led, k tomu zápřah v posilovně a nějaký kardiotrénink. Nic mimořádného, ale jsem rád, že si trénink můžu udělat podle svého. Věřím kondičnímu trenérovi. Přidali jsme nějaké novinky, tak doufám, že se projeví pozitivně.

Čím vás kondiční trenér Dominik Kodras a jeho kolegové upoutali?

Jsou to všechno mladí kluci, zapálení do své práce, nabití znalostmi i energií. Skvěle vycítí, kdy je toho v tréninku moc a kdy je třeba zase přidat. V tom, co dělají, jsou úspěšní, takže letošní hokejová parta byla zase větší a trénovali s námi hráči z celé republiky. Byla to paráda a trénink na ledě měl grády. Tělo se nezničí tolik jako při přípravě na suchu a přitom do sebe dostanu, co potřebuju. V mém věku skvělá věc.

Bohužel se dál šíří nemoc covid-19, opatření se znovu zpřísňují a není jisté, zda začne na léto plánovaný pohár Generali Česká.

Samozřejmě to všechno sleduji. V některých týmech hlásí pozitivní hráče, což není příznivá zpráva. Přitom by bylo třeba, aby se pohár a hlavně poté extraliga rozběhly. Nezbývá než věřit, že šlo jen o výjimky, že nám v Plzni se trable vyhnou a začne se hrát. První zápasy Generali Cupu jsou plánovány na příští týden a byla by škoda to nějak posouvat. To však neovlivníme. Co můžeme, je být zodpovědnější a vyhýbat se rizikovému chování.

Pokud se Generali Česká Cup rozehraje, naskočíte hned do úvodních zápasů?

To je předčasné říkat, vždyť zatím není jasné ani zda se pohár příští týden rozjede. Ale jsem připraven nastoupit, jak bude třeba.

Co soudíte o tom, jak se Škodovka před sezonou posílila?

Přišlo pár zkušených kluků, některé znám, některé méně, ale to není problém. Důležitější je, že oni znají extraligu a vědí, co je na ledě třeba odvést, aby se vyhrávalo