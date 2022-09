Na úvod to proti výběru německého Düsseldorfu nabitého Kanaďany a dalšími cizinci ještě nevyšlo. Porážka 2:4 zavřela Indiánům cestu do finále. A ani v souboji o třetí místo proti týmu Ambri-Piotta ze Švýcarska to zpočátku nevypadalo na úspěch. Škodovka rychle inkasovala a v úvodu druhé třetiny se dostala do dvougólové ztráty. Jenže tým se nezlomil, záhy snížil a zápas dotáhl po samostatných nájezdech k výhře 3:2.

„Jsme rádi, že se nám povedlo utkání srovnat a poté ho urvat v nájezdech. Nebudeme tvrdit, že jsme si na Ambri-Piottu vyšlápli, ale těší nás, že jsme se nepoložili a dokázali se do zápasu vrátit,“ prohlásil útočník Jan Schleiss, nedávno zvolený novým kapitánem plzeňské Škodovky.

Co o vítězství Plzně rozhodlo?

Přečkali jsme jejich přesilové hry včetně pár závarů před naší brankou, vzápětí jsme vyrovnali a nakonec jsme to otočili k vítězství. Musíme nicméně dál makat, využít zbývající čas do startu extraligy.

Jak silným soupeřem byl účastník nejvyšší švýcarské ligy?

Ambri-Piotta hraje super hokej, jsou dobře organizovaní. Já jsem viděl i jejich první zápas s domácím Bolzanem, v němž padli rovněž až po nájezdech. Jsou silní a ze vzájemného utkání nyní můžeme hodně čerpat.

V minulé sezoně nájezdy Škodovce nevycházely. Teď to klaplo, když jediným úspěšným exekutorem byl Tomáš Mertl. I vy jste na gólmana Juvonena najížděl. Co chybělo, abyste skóroval?

Při mém pokusu stačilo jít pouze do forhendu a myslím, že jsem gólmana měl. Jenomže já se zbytečně ještě vracel do bekhendu a brankář zůstal uprostřed brány.

Co vám turnaj v Bolzanu dal? Jaká zkušenost to byla?

Skvělá. Jak Düsseldorf, tak Ambri-Piotta se prezentovaly rozdílným stylem, naprosto odlišným od toho, co známe z extraligy. Můžeme z toho čerpat, ale stále je před námi hodně práce.

Straka slavil padesátiny. Nějak zvlášť to neprožívám, říká hokejová legenda