Jestliže v soutěži druhá Ridera končila třízápasový trip u soupeřů, Indiánům začínal domácí trojboj. Po téměř měsíci zdravotních trablů do něj Indiáni vstoupili v téměř kompletní sestavě i s Blomstrandem v útoku.

První třetina příliš šancí nenabídla. V šesté minutě sice nasadil k nájezdu domácí Bitten, ale Klimeše ve vítkovické brance nepřekonal. Škodovce nepomohla ani čtyřminutová přesilovka, v níž prakticky neohrozila branku soupeře. Hosté byli střelecky aktivnější, ale obrana Indiánů znovu s šestnáctiletým Adamem Jiříčkem toho spoustu zblokovala a rány z dálky krotil gólman Pavlát.

Zápas hokejové extraligy mezi Plzní a Vítkovicemi skončil 2:3.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Na začátku hokejově atraktivnější druhé části měli navrch Vítkovičtí. Kriegerovu ránu vyrazil Pavlát a poradil si i se zakončením Muellera, který se obtočil kolem plzeňské klece. Před půlkou zápasu pak vypálil z dálky Raskob a odražený puk usměrnil do sítě zblízka clonící Lakatoš.

Inkasovaný gól domácí vybudil, ale jen potvrzovali, že se aktuálně perou s koncovkou. Jako když z pravého kruhu střílel z voleje Holešinský, jenže Klimeš stihl zakročit lapačkou.

Na přelomu druhé a třetí periody plzeňskou ofenzivu umocnila přesilovka. Domácí sice výhodu nezúročili, ale pokračovali v tlaku a dali gól. Klimeše prostřelil kapitán Schleiss, jenže hosté sáhli k trenérské výzvě a branka nebyla uznána. Údajně kvůli postavení plzeňského Hrabíka v brankovišti.

Krátce nato vítkovický Gewiese v prostředním pásmu knockautoval pronikajícího Holešinského, byl vyloučen do konce zápasu a domácí v pětiminutové přesilovce ještě umocněné dalším vyloučením hostů srovnali. Rekonen hned po buly vypálil a z dorážky se pomstil sám Holešinský.

Jenže hosté dvěma slepenými góly Muellera a Kotaly soupeři znovu odskočili. Plzeň dál bojovala, tři minuty před koncem sáhla ke hře v šesti bez brankáře a Schleiss v závěru svou trefou ještě vykřesal naději. Jenže Ridera si už těsný náskok pohlídala, po drahném čase si z Plzně odvezla tři body a v tabulce poskočila na první místo před Pardubice.

V pátek se Škodovka znovu doma utká od 17.30 s Litvínovem.

Hlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Zápas se mi těžko hodnotí. Měli jsme v zádech dvě prohry, chtěli jsme vstřelit první branku, avšak to se nám nepovedlo. Měli jsme sice v zápase spoustu šancí, bohužel jsme je nedokázali proměnit. To jsou momenty, které rozhodují. V závěru už jsme vše prakticky jen honili. Dokázali jsme sice vyrovnat, avšak Vítkovice nám záhy hned znovu odskočily. Do dalších zápasů musí být větší bojovnost, protože náš výkon nebyl dobrý. Každý si musí sáhnout do svědomí, protože takhle se o body nebojuje.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nesmírně těžký zápas. Jsme šest dní mimo domov a tohle bylo třetí venkovní utkání. Věděli jsme, že je Plzeň velice nebezpečná, a první třetinu jsme proto chtěli odehrát na 0:0. I do druhé jsme chtěli vstoupit podobně, naštěstí se nám podařilo vstřelit první gól a hráči měli najednou větší seběvědomí. Peklo pro nás byla ale třetí třetina, hlavně díky naší nedisciplinovanosti. Zde se zápas lámal, kluci bojovali, v oslabeních zblokovali spoustu kotoučů, navíc Klimeš v bráně nás hodně podržel. Pro nás to jsou hodně vydřené body, ukázali jsme vnitřní sílu a z minima jsme vytěžili maximum.“

Škoda Plzeň - Vítkovice 2:3

Třetiny: 0:0, 0:1, 2:2. Branky a nahrávky: 48. Holešinský (Rekonen, Zámorský), 59. Schleiss (Jiříček, Pour) – 29. Lakatoš (Raskob, L. Krenželok), 54. Mueller (Krieger), 55. Kotala (Krenželok). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:5, navíc Gewiese (Vítkovice) trest ve hře. Využití: 1:0. Střely na branku: 38:28. Diváci: 3 210.

Nejlepší hráči: Aleksi Rekonen – Peter Mueller.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Piskáček, Jiříček, Houdek, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Blomstrand, Mertl Holešinský – Pour, Suchý, Rekonen – Bitten, Soukup, Malát. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Vítkovice: Klimeš – Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Dej, Bukarts, Krieger – Mueller, Kotala, L. Krenželok – Lakatoš, Fridrich, Chlán – Kalus, Lednický, Bernovský – R. Půček, Krejsa. Trenéři: Holaň a Philipp.