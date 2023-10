Pětadvacetiletý forvard přichází do sestavy Škodovky z Mladé Boleslavi, kde v extralize působil už během minulé sezony.

Tim Söderlund, nová ofenzivní posila Škody Plzeň. | Foto: hcplzen.cz

Jednoho cizince uvolnili a dalšího angažovali. Hokejová Škoda Plzeň poté, co předčasně rozvázala smlouvu s kanadským útočníkem Luke Adamem, získala do ofenzivy Švéda Tima Söderlunda. Pětadvacetiletý forvard přichází do Plzně z Mladé Boleslavi, kde v extralize působil už během minulé sezony. Jenže v úvodu nového ročníku nejvyšší soutěže zůstával za očekáváním, v osmi zápasech posbíral jen tři body (dva góly plus asistence) a nespokojenost na straně klubu i hráče skončila nečekaným přesunem. Söderlund za Indiány odehraje už čtvrteční předehrávku 10. kola s Kometou Brno (začátek v 17.30).

Hokejista Adam skončil v Plzni kvůli mizerné výkonnosti

Než přišel do Česka, působil Söderlund ve Švédsku v týmu Djurgårdens IF a předtím zkoušel štěstí v nižších zámořských soutěžích. Nejvyšší švédskou ligu si dravý mladík (175 cm / 74 kg) zahrál v barvách mateřského Skellefteå AIK, ale také za Frölundu. V mládežnickém věku oblékal i dres týmu Luleå HF a Švédsko reprezentoval na vrcholných mezinárodních akcích. Má stříbro z mistrovství světa do 18 i 20 let.

Hokejová Škodovka vyzve Kometu a hledá cesty, jak se zvednout