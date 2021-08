Hokejisté Škody Plzeň skolili v přípravě na extraligu českobudějovický Motor i v odvetě na jeho ledě, když znovu museli otáčet skóre. Indiáni rychle inkasovali, ale zápas nakonec dotáhli k výhře 3:1. I zásluhou Petra Kodýtka, který po půlce zápasu parádní trefou do horního růžku srovnal na 1:1 a osladil si tak své 23. narozeniny.

Petr Kodýtek přispěl k obratu v utkání na ledě Motoru důležitým gólem v den svých třiadvacátých narozenin. | Foto: hcplzen.cz

„Vyplynulo to z našeho forčekingu. Šli jsme soupeři do těla, puk získal Honza Schleiss a krásně mi ho předložil. Naštěstí to tam spadlo,“ popsal důležitý zásah Kodýtek. „Za gól jsem rád, vážím si však především výhry, protože to nebyl úplně ideální zápas,“ připustil oslavenec.