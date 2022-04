Předtím Indiáni rovněž doma dvakrát promarnili dvougólové vedení a zápas ztratili. Jenže den poté poučeni nezdarem podali diametrálně jiný výkon a nakročili na český trůn. „Mysleli jsme, že stačí hrát hokejíček. Neměli jsme pokoru a je třeba začít zase hrabat," burcoval po porážce v třetím dějství trenér Petr Vojan. A tým si to vzal za své. Mladí Indiáni zodpovědně bránili, což byl základ pro nulové konto gólmana Jakuba Vondraše. Zároveň ale dobrou hrou soupeře předčili i v ofenzivě.

V úvodní třetině se po řadě šancí až dvě minuty před pauzou prosadil útočník Marcel Marcel. V závěru druhé části pak znovu stejný hráč dokonce v oslabení zvýšil na 2:0. A když záhy poté obránce Vladimír Kremláček parádní trefou z druhé vlny přidal třetí gól, byl soupeř už hodně nalomený. Na konečných 4:0 pak v třetí třetině v ponechané výhodě upravil stav po individuální akci Adam Dvořák. Nedělní zápas v Liberci začíná v 17.00 hodin.

Hlasy trenérů

Petr Vojan (Plzeň): „Chtěli jsme především napravit dojem ze středečního zápasu. I když výsledkově to tak úplně nebylo, tak my trenéři jsme byli hodně nespokojení. Věnovali jsme se tak na videu a na poradě některým věcem, což bylo vidět. Náš výkon byl zodpovědnější, lepší a ve finále je to vidět i na výsledku. Teď máme vše ve svých rukách a budeme to chtít dohrát do konce!“

Václav Kočí (Liberec): „Bohužel jsme nenavázali na týmový výkon ze středy. Dostali jsme opět první gól a proti týmu, jakým je Plzeň, je těžké každý duel dotahovat. Vrátíme se nyní k tvrdé práci, v neděli věřím, že to uhrajeme a sérii přesuneme zpět do Plzně.“

Jak Korsičan Bašný vyzrál na olympijské vítězky z Francie

Škoda Plzeň – Liberec 4:0

Třetiny: 1:0, 2:0, 1:0. Branky a nahrávky: 19. Marcel (Malát, Kopic), 36. Marcel (Kopic, Kremláček), 39. Kremláček (Malát, Malák), 59. Dvořák. Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Hynek, Špůr. Vyloučení: 7:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 457. Stav série: 3:1.

Plzeň: Vondraš – Houdek, Dolhý, Hamšík, Pánek, Kremláček, Malák – Kvasnička, Eremiáš, Kopic, Adamec, Soukup, Dvořák, Slanina, Marcel, Malát, Ženíšek, Dáňa.