Proti Pardubicím domácí Indiáni nezačali dobře a brzy prohrávali po trefě Rouhy. Plzeňský Adam Dvořák ještě však vyrovnal do konce první třetiny, když se prosadil těsně po konci přesilové hry. Hosté pak znovu odskočili, ale Plzeň se po dvou úderech v průběhu druhé části v podání Slaniny a Soukupa dostala poprvé v zápase do vedení.

Následně však pálily ostrými pouze Pardubice. Ty ještě v závěru druhého dějství otočily duel znovu na svoji stranu. Ve třetí části ještě na konci zápasu pojistily své vítězství střelou do prázdné branky. Východočeši se mohli opřít v utkání o přesilové hry, v nichž udeřili hned třikrát.

Vítězná série juniorky? Je to závazek do dalších zápasů, hlásí trenér Vojan

„Mě osobně to hodně mrzí, protože mám pocit, že jsme to soupeři dali úplně sami naší špatnou hrou v oslabení a samozřejmě i hloupými fauly. Jinak jsme byli lepším týmem, Pardubice jsme přehrávali. Duel jsme otočili na 3:2, jenže nevyužili další šance ve druhé části, ve které jsme byli jasně lepší. Následně jsme si v oslabeních prohráli zápas. Mrzí mě ovšem také nesportovní chování hráčů soupeře na ledě, kde si myslím, že by měla být trošku pokora a úcta k soupeři. Byla tam spousta situací, které si nezasloužily takové slovní dovětky a dohry. Zároveň se těším, až i my budeme v plné sestavě a uvidíme, jak to dopadne, protože Pardubice mají opravdu hráčskou kvalitu a jako celý tým i velkou sílu," hodnotil zápas pro web HC Škoda Plzeň trenér juniorky Indiánů Petr Vojan.

Další zápas sehraje Plzeň ve středu, kdy od 17 hodin přivítá hradecký Mountfield.

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 3:5

Třetiny: 1:1, 2:3, 0:1. Branky a nahrávky: 18. Dvořák (Houdek, Hamšík), 29. Slanina (Malát, Kvasnička), 30. Soukup (Dáňa, Dvořák) – 8. Rouhu (Urban, Kaštánek), 26. Urban (Kaštánek), 37. Herčík (Kaplan, Urban), 39. Urban (Costa, Kaštánek), 60. Kaplan (Urban, Herčík).

Sestava Plzně: Lokajíček (Vondraš) – Houdek, Dolhý, Hamšík, Pánek, Pavlák, Vajner, Malák – Kvasnička, Kopic, Korčák, Dvořák, Slanina, Soukup, Malát, Ženíšek, Kuchárik, Dáňa.

Houdek: Nemůžu se dočkat, až zase shodím rukavice